Se demora hasta nuevo aviso la ratificación del tratado de patentes en Diputados

La Libertad Avanza reconoce que la adhesión no se producirá antes del 30 del mes, fecha acordada con EEUU. Admiten que la industria farmacéutica está detrás de las demoras, pero aseguran que la ratificación "es un hecho".

El Tratado de Cooperación de Patentes está frenado en el Congreso desde 1998.

Se demora hasta nuevo aviso la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) que el gobierno de Javier Milei se comprometió a tener listo antes de fin de mes , en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. “No vamos a sancionarlo antes del 30 de abril”, reconocen en La Libertad Avanza. En el oficialismo admiten que el lobby farmacéutico está detrás de las demoras: ¿qué reclaman?

El TCP fue aprobado por el Senado en 1998 pero, desde entonces, quedó frenado en Diputados . Los principales interesados (e impulsores) de esa parálisis son los laboratorios de la industria farmacéutica local. Es que, de ser ratificado por el Congreso, tal cual aspira la gestión libertaria, la sola solicitud internacional de patente presentada con éxito en el marco del TCP tiene el mismo efecto jurídico que hacer esa solicitud de patente por separado en cada uno de los Estados contratantes.

Por estos días, el TCP cuenta con 158 Estados contratantes. En otras palabras, la liberación de patentes significaría un aluvión de competencia internacional para las industria farmacéutica argentina.

Desde que el gobierno libertario selló el acuerdo con la gestión de Donald Trump, la Cámara baja está a la espera de concluir con el trámite del TCP . Y todo indicaba que, finalmente, se pondría en marcha el último lunes, cuando en la agenda de Diputados llegó a figurar que, a las 16.30, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria, se reunirían para avanzar con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su respectivo Reglamento (Washington, Estados Unidos de América).

A último momento, esa reunión se suspendió. “Fue una desinteligencia”, dijeron desde las filas libertarias al ser consultadas por la publicación de esa actividad en la agenda . Y dejaron en claro que la suspensión no se debía a la ausencia de quien se preveía que sería uno de los oradores, Alejandro Cacace, mano derecha de Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación . El puntano se encontraba de viaje en Boston, en el marco de una actividad organizada por la ONG RAP, junto con una veintena de diputados.

Federico Sturzenegger Senado Los equipos de Sturzenegger defenderán el tratado en Diputados. Mariano Fuchila

Sino que la demora del tratamiento en el Congreso “fue un pedido de Cancillería”, especificaron en el oficialismo. Asimismo, queda descartado que ese tratado se debata la próxima semana. Es que, durante los próximos días, la Cámara que conduce Martín Menem se abocará a avanzar con la Ley Hojarasca, para llevarla al recinto, posiblemente, el 22 de mayo. De hecho, Cacace tiene previsto participar del debate en comisión para defender la letra chica de la iniciativa que tiene como autor al titular de la cartera que él integra.

Ahora bien, ¿qué pasa el 30 de abril? Es la fecha en la que se publica el Informe 301 de Estados Unidos, "y en el que hace años y años estamos en la Priority Watch List", explicaron desde el Ministerio que conduce Sturzenegger. Desde esa cartera le restaron importancia al incumplimiento con ese deadline y dijeron: “Estamos siempre en conversaciones con Estados Unidos sobre la implementación del Acuerdo, también por los compromisos suyos con nosotros”.

Patentes: el reclamo de los laboratorios

El lobby de los laboratorios está 100% presente para impedir el avance del tratado, admiten desde la propia Casa Rosada. Según explicaron, la discusión con los laboratorios es “constante”. En los últimos días, la mira de ese sector se posó sobre el Capítulo II del Tratado.

Según explicaron los libertarios, en la industria farmacéutica “quieren hacer la reserva respecto a que INPI pueda utilizar las opiniones preliminares de otra oficina de patentes”. El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y se encarga de registrar y proteger los derechos de propiedad industrial, incluyendo marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Bioseek 1.jpg La Libertad Avanza reconoce que, en parte, la demora responde a reclamos de los laboratorios.

Dicho esto, en el Ministerio que conduce “el Coloso” explican: “De los 158 países que están en PCT, sólo Uruguay tiene esa reserva, entonces como Uruguay la tiene acá la piden, pero, a esta altura, es más simbólica que sustantiva”.

“Estamos conversando este punto. De hecho, INPI ya usa esos dictámenes -que no son vinculantes- sin Tratado. Con lo cual, la situación práctica no cambiaría mucho”, agregaron en las filas libertarias.

A este planteo hecho por los laboratorios, se le suma que el Gobierno está a la espera de que Estados Unidos implemente también el acuerdo comercial, tras la complicación que tuvo con la Corte, así como también la llegada de Cacace, para poner en marcha –después de casi 30 años– el TCP.

Porque, aseguran en la Casa Rosada, su ratificación “es un hecho”.