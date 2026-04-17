Axel Kicillof arremetió contra el Gobierno en España: "La dirección de Trump, representada por Javier Milei, genera mucho daño"

El gobernador bonaerense participa de la cumbre progresista en Barcelona, donde dirigentes, inversores y líderes mundiales lo trataron abiertamente como el presidenciable opositor a Milei. Se reunió con Petro, Boric, Barley y altos funcionarios del PSOE; cenó invitado por Pedro Sánchez. Joan Manuel Serrat fue a saludarlo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cargó este viernes contra el presidente Javier Milei desde Barcelona, donde participa de la Movilización Global Progresista : "La dirección que le está imprimiendo Donald Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo".

"Estos encuentros son fundamentales para generar debates entre organizaciones de distinto tipo y, sobre todo, presentar una posición conjunta de rechazo a los atropellos que se están viviendo en muchos países", agregó el mandatario bonaerense.

En ese marco, Kicillof mantuvo una agenda cargada de reuniones bilaterales con líderes de peso global: el presidente de Colombia, Gustavo Petro ; la vicepresidenta del Parlamento Europeo y referente del socialismo alemán , Katarina Barley ; el expresidente chileno Gabriel Boric ; altas autoridades del PSOE ; y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil , Aloizio Mercadante . Además, participó de una cena de líderes organizada en el Museo MACBA y fue invitado a otra por el presidente español Pedro Sánchez .

Quienes compartieron espacios con el mandatario bonaerense durante su viaje a España lo ponderaron como "un hombre de Estado", que "valora las instituciones y al pueblo español" , aspecto al que consideraron como la gran clave de la visita.

En los pasillos de la cumbre, dirigentes, inversores y periodistas internacionales tratan a Kicillof como el presidenciable opositor con mayor proyección. "Allá nadie duda de que el candidato opositor a Milei es Axel" , dijo una fuente con acceso directo a los encuentros. Lo que se destaca con insistencia es el contraste institucional: el gobernador llegó a España con una agenda oficial , se reunió con el alcalde de Barcelona, con la vicepresidenta y el presidente español, con líderes mundiales e inversores -y fue invitado a la cena de gala por Sánchez- en oposición a la modalidad de viaje de Milei, que suele limitarse a recibir premios de organismos sin agenda de Estado.

Compartimos un grato encuentro con @petrogustavo en #Barcelona donde analizamos los desafíos que tienen los países latinoamericanos en este contexto de inestabilidad mundial y la importancia de construir alianzas para el bienestar de nuestros pueblos, especialmente ante las… pic.twitter.com/JOpnBHa4O6

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2045160443979681973?s=20&partner=&hide_thread=false Me reúno con el alcalde de Buenos Aires @Kicillofok, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso.



La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo pic.twitter.com/QdTo89cCZ3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

Petro lo definió como el futuro presidente de Argentina. En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario colombiano escribió que se reunió con Kicillof, "quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso. La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo".

El encuentro con Gustavo Petro y la visita de Serrat

La reunión con Petro se realizó en la Biblioteca Gabriel García Márquez, donde ambos analizaron el contexto de inestabilidad global y coincidieron en la necesidad de construir alianzas regionales frente a las amenazas de la ultraderecha internacional.

Lo que no estaba en el programa: mientras Kicillof aguardaba la llegada del presidente colombiano en la biblioteca, apareció Joan Manuel Serrat. El cantautor catalán se enteró de que el gobernador estaba allí y fue a saludarlo. No se conocían. Estuvieron casi una hora charlando de todo -política, música, cine- en uno de los momentos más inesperados del viaje.

Kicillof Serrat Axel Kicillof y el cantante catalán Joan Manuel Serrat, juntos en Barcelona.

Frente a inversores: el diagnóstico de Axel Kicillof sobre Javier Milei

En los encuentros con empresarios e inversores -entre los que hubo representantes del sector alimenticio, financiero y energético-, la pregunta recurrente fue cómo Kicillof evalúa la gestión de Milei y si el programa económico es sostenible. El gobernador fue directo: no ve riesgo financiero inmediato porque Trump sostiene a Milei, pero advirtió que el problema es estructural: "El plan de falso superávit a costa de destruir empleo, consumo, salarios, jubilaciones, ciencia y educación hace que el superávit sea un relato", les contestó.

Ante los representantes del sector financiero que destacaban el orden fiscal de la administración libertaria, Kicillof replicó que el Estado nacional le debe a la provincia que administra 22 billones de pesos y que destruyó el tejido productivo. "Eso no es orden", les dijo. Varios empresarios -sobre todo del sector alimenticio- mostraron interés en trabajar con el RIGI bonaerense.

En todos los encuentros, el gobernador también dejó un mensaje de realismo político hacia adentro: si al peronismo le toca gobernar, la dependencia financiera con Estados Unidos será muy alta y será difícil desatarla. "Vamos a necesitar acompañamiento porque no vamos a poder cortar el lazo porque no vamos a tener los recursos para pagar y cancelar todo", les explicó a los líderes con quienes se reunió.

La preocupación global por los nuevos modelos de derecha

En cada charla, la inquietud fue común: los nuevos modelos de derecha encarnados en Trump y Milei son una preocupación mundial porque arrastran al planeta a una confrontación que compromete el acceso a energía, gas y recursos básicos. "Todo el mundo pregunta quién es Milei, no pueden creer lo que ven", relató una fuente. Kicillof les explicó que el fenómeno se sostiene por el respaldo de Washington y afirmó que sin ese paraguas, el experimento libertario no resistiría.

Esa preocupación fue el hilo conductor de toda la cumbre y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lo sintetizó con claridad cuando recibió al gobernador en el Ayuntamiento durante la mañana. Conversaron sobre el impacto del turismo como industria y políticas de seguridad, y avanzaron en la idea de firmar un acuerdo de hermanamiento entre los distritos. "Estamos muy orgullosos de compartir esta lucha a favor de la democracia y contra la ultraderecha, cada uno a su modo y desde su país", dijo Collboni, quien definió a quienes participan de la cumbre como "la resistencia".

Kicillof con el alcalde Barcelona El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recibió a Axel Kicillof.

Katarina Barley, Gabriel Boric y el PSOE

En el predio de FIRA Barcelona, sede de las jornadas de la Movilización Global Progresista, Kicillof dialogó con Barley sobre la necesidad de profundizar los vínculos de cooperación entre Europa y América Latina. Con Boric coincidió en que todas las fuerzas de la región deben coordinar acciones para contrapesar el avance de la ultraderecha.

El gobernador también se reunió con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto Borja Cabezón, con el objetivo de coordinar acciones políticas globales entre el partido español y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Y cerró la jornada con un encuentro con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy -think tank progresista vinculado al Partido Demócrata estadounidense—, con quienes acordó sostener un vínculo de intercambio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2045222189461364820?s=20&partner=&hide_thread=false Junto a @Rebeca_Torro, Secretaria de Organización del @PSOE, y @BorjaCabezon, Secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del PSOE, pusimos en común nuestras miradas sobre el contexto internacional y sobre el desafío de construir modelos que le devuelvan la esperanza a… pic.twitter.com/tQVqNov58C — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 17, 2026

Kicillof también se reunió con el presidente del BNDES de Brasil, Aloizio Mercadante, donde avanzaron en la preparación de un acuerdo de cooperación e inversiones con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de Buenos Aires. Por la noche, participó de la cena de líderes que se realizó en el Museo MACBA y mañana por la tarde regresa a la Argentina.

Kicillof con el presidente del Banco Naiconal de Desarrollo Económico y Social de Brasil El presidente del BNDES de Brasil, Aloizio Mercadante, junto a la comitiva bonaerense.

La agenda en Madrid

Ayer Kicillof también desarrolló una intensa agenda en Madrid durante la primera jornada de su visita oficial a España, que incluyó reuniones políticas, contactos con empresarios e inversores y una presentación académica. El dirigente peronista se reunió con la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, con quien analizó políticas laborales y desafíos vinculados a los derechos de trabajadores, en especial en el marco de las plataformas digitales.

Yolanda Díaz Axel Kicillof Yolanda Díaz, vicepresidenta de España, junto a Axel Kicillof.

Además, encabezó un encuentro con representantes de sectores como energía, tecnología, alimentos y finanzas, interesados en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas y en las oportunidades de desarrollo en territorio bonaerense.

Kicillof España El gobernador bonaerense desarrolla un intensa agenda en España.

En paralelo, Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid, donde cuestionó las corrientes económicas libertarias y sostuvo que “la idea de que el mercado puede funcionar sin Estado es una enorme estafa".

En ese contexto, planteó: "En Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados" y agregó: "Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional".

Kicillof España Cena en la IE University.

La jornada concluyó con una cena en su honor en la IE University, con la participación de referentes políticos, académicos y diplomáticos internacionales. Kicillof fue acompañado por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco; la de Comunicación Pública, Jesica Rey y por la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.