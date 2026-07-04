El fin de la siesta del dólar: el test de estrés que definirá el segundo semestre

El tipo de cambio trepó 6,5% mensual en junio y el Banco Central reconfigura su intervención. El estancamiento de la actividad amortiguará el pass-through, pero la dolarización electoral ya asoma.

El mercado cambiario argentino ha comenzado a desperezarse durante el mes de junio , impulsado en una primera instancia por un reacomodamiento ineludible de los flujos de capitales a nivel global. Un dólar fortalecido en el mundo —evidenciado por un repunte del 3% en el Dollar Index (DXY) — y una depreciación de las monedas emergentes, con el real brasileño cediendo un 6% , configuraron el viento de frente perfecto para poner a prueba la arquitectura cambiaria local. Sin embargo, quedarse únicamente con la explicación exógena sería una simplificación analítica peligrosa.

Aquí radica el verdadero nudo del debate macroeconómico actual: el reciente salto del 6,5% en los últimos 30 días representa la suba mensual más pronunciada desde la corrida cambiaria que antecedió a los comicios del año pasado . Este movimiento, lejos de ser una anomalía estadística, es el síntoma de un mercado que comienza a testear los límites de la política monetaria. Tras diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria, la economía argentina logró hilvanar dos meses de desaceleración en el índice de precios. El interrogante crítico en el cortísimo plazo es si este despertar cambiario amenazará dicha consolidación desinflacionaria, o si la autoridad monetaria logrará administrar la corrección sin detonar las expectativas.

La narrativa oficial suele enfatizar el régimen de flotación entre bandas como un pilar de no intervención directa. Y en términos estrictamente técnicos de mercado spot (contado), esto es correcto: la regla cambiaria establece que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) únicamente desprende divisas al alcanzar el techo de la banda. Hoy, las cotizaciones operan cómodamente un 20% por debajo de ese umbral de estrés sistémico .

No obstante, la ausencia de ventas en el mercado de contado no equivale a una pasividad regulatoria. El BCRA ha modificado quirúrgicamente su instrumento principal de intervención. En las últimas semanas, la entidad redujo de manera ostensible su exposición abierta en los contratos de dólar futuro (ROFEX), optando por canalizar su poder de fuego mediante la venta intensiva de bonos dollar-linked . Esta sustitución de herramientas persigue un objetivo dual: no evitar que el tipo de cambio nominal suba, sino suavizar la pendiente de esa curva para minimizar el daño colateral sobre los precios internos.

A esta dinámica de intervención indirecta se le suma un factor endógeno de estricta microestructura financiera: la fijación de precio del bono dual/dollar-linked TZV26 , estipulada para hoy que se liquidará el próximo lunes. Este evento técnico genera incentivos perversos a corto plazo en las mesas de trading, donde los tenedores y operadores institucionales encuentran razones de peso para empujar las cotizaciones financieras hacia el mayor nivel posible antes del corte , exacerbando la volatilidad reciente.

El colapso de la liquidez y la barrera del estancamiento

El cambio en la velocidad del dólar no ocurre en el vacío; está íntimamente ligado a una contracción en el flujo de divisas. La métrica más elocuente de este fenómeno es la capacidad de acumulación del Banco Central: el promedio de compras diarias se redujo desde los robustos u$s140 millones registrados en el bimestre abril-mayo, a un piso inferior a los u$s80 millones en lo que va de junio.

Esta merma responde a dos variables concurrentes. Por un lado, la liquidación de divisas del complejo agroexportador ha comenzado a ceder, marcando el fin del pico estacional de la cosecha gruesa. Por el otro, el mercado de originación de créditos corporativos en dólares —que venía funcionando como una usina adicional de oferta de divisas en el mercado financiero— ha mostrado signos de enfriamiento.

Frente a este escenario de menor liquidez relativa y un dólar nominal subiendo al 6,5% mensual, el fantasma del pass-through (traslado a precios) reaparece. Sin embargo, para evaluar el impacto real, es imperativo mirar la película completa. Pese a este salto, en el acumulado del año el dólar apenas registra un incremento del 1,5%, una cifra que palidece y queda absolutamente rezagada frente al resto de los precios relativos de la economía.

¿Por qué este salto de junio no detonaría una suba inflacionaria inmediata? La respuesta reside en una dinámica regresiva de la economía real. El estancamiento del mercado interno actúa hoy como un cortafuegos. En un entorno de contracción del consumo masivo y caída de los salarios reales, los formadores de precios carecen del margen de maniobra necesario para trasladar mecánicamente el incremento de los costos de reposición al consumidor final sin enfrentar un colapso en sus volúmenes de ventas. La recesión, en este contexto, es el ancla inflacionaria no declarada.

La transición hacia el segundo semestre: Energía y portafolios

Proyectando el escenario hacia la segunda mitad del año, el balance de riesgos cambia de morfología. Si bien es cierto que el primer semestre concentra la liquidación masiva de divisas del sector agrícola debido a su ineludible estacionalidad, el segundo semestre cuenta con vectores de oferta que operan bajo lógicas diferentes.

Los ingresos provenientes de la balanza energética y el flujo de endeudamiento corporativo en moneda extranjera no responden a la estacionalidad del agro. Se proyecta que estos dólares continúen ingresando de manera sostenida, aunque el volumen final podría verse marginalmente erosionado por la reciente corrección a la baja en los precios internacionales del petróleo.

Aún con estos flujos en el radar, la macroeconomía dicta que la compresión del tipo de cambio real no puede ser infinita. Es matemáticamente inevitable esperar que durante la segunda mitad del año el dólar busque recuperar una fracción del terreno perdido frente a la inflación del primer semestre.

A medida que el calendario avance hacia el último trimestre, la natural dolarización de carteras que precede a cualquier ciclo electoral en Argentina irá in crescendo, presionando la demanda en un mercado con oferta mermada. El BCRA deberá resolver un dilema de hierro: permitir que el tipo de cambio nominal se deslice más rápido para evitar un deterioro letal de las cuentas externas, asumiendo el costo de tensionar la inflación en vísperas electorales; o intervenir agresivamente para sostener la ficción cambiaria, arriesgando los frágiles superávits conseguidos y alimentando las presiones devaluatorias futuras.