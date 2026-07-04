Herramienta clave de ARCA para los monotributistas: qué es el Monitor de Facturación y cómo se usa

El sistema permite seguir la evolución de los ingresos y ayuda a evitar errores antes de cumplir con obligaciones tributarias.

Controlar la información registrada puede ayudar a evitar inconvenientes al momento de cumplir con las obligaciones tributarias.

Superar los topes de ingresos o no advertir un cambio en la categoría del monotributo puede generar inconvenientes al momento de cumplir con las obligaciones fiscales. Con el objetivo de simplificar ese seguimiento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó una herramienta que puede ayudar.

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El Monitor de Facturación se convirtió en un aliado para miles de pequeños contribuyentes porque brinda información actualizada y facilita la toma de decisiones antes de fechas importantes, como la recategorización semestral.

El Monitor de Facturación es una herramienta digital desarrollada por ARCA que permite a los monotributistas consultar el nivel de ingresos facturados y compararlo con el límite correspondiente a la categoría en la que están inscriptos.

La gestión de los ingresos es uno de los aspectos más importantes para quienes forman parte del régimen simplificado.

La información se actualiza automáticamente con las facturas electrónicas emitidas y muestra la facturación acumulada de los últimos 12 meses , un dato central para determinar si el contribuyente continúa dentro de los parámetros de su categoría o si deberá realizar una recategorización.

Uno de sus principales beneficios es que ofrece una visualización simple mediante indicadores gráficos. De esta manera, el usuario puede observar cuánto margen le queda antes de alcanzar el tope permitido por el régimen simplificado.

Además, cuando la facturación se aproxima al límite de la categoría, el sistema puede emitir alertas preventivas. La herramienta resulta especialmente útil para trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y prestadores de servicios que emiten comprobantes de manera frecuente y necesitan llevar un control permanente de sus ingresos.

Los contribuyentes cuentan con distintas herramientas digitales para seguir de cerca su situación fiscal. Magnific

Paso a paso: cómo utilizar esta herramienta clave para los monotributistas

Acceder al Monitor de Facturación es un procedimiento sencillo y puede realizarse desde el portal oficial de ARCA. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal

Acceder al servicio Monotributo

Seleccionar la opción Monitor de Facturación

Consultar el gráfico con la facturación acumulada de los últimos doce meses

Comparar el monto registrado con el límite vigente de la categoría correspondiente

La plataforma muestra de forma clara el estado de la facturación y permite realizar un seguimiento periódico sin necesidad de hacer cálculos manuales. Muchos contribuyentes optan por revisarla cada mes para evitar sorpresas cuando llega el momento de la recategorización.

Las fechas clave para los monotributistas en julio 2026

Julio representa uno de los meses más importantes del calendario para los monotributistas debido a la recategorización semestral, instancia en la que corresponde evaluar si la categoría continúa siendo la adecuada según la facturación y otros parámetros previstos por la normativa.

Para este proceso, los contribuyentes deben analizar los ingresos obtenidos durante los últimos doce meses, además de verificar otros requisitos establecidos para permanecer dentro del régimen simplificado. Durante este período también se publican los nuevos valores de las escalas, cuotas mensuales y topes de facturación, que se actualizan de acuerdo con el mecanismo previsto por la legislación vigente.

Por ese motivo, revisar el Monitor de Facturación antes del vencimiento puede evitar errores al momento de realizar la recategorización. Tener la información organizada con anticipación permite completar el trámite con mayor tranquilidad y reducir el riesgo de inconsistencias.