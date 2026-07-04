Choque contra una estación de servicio en General Paz: un auto se prendió fuego y hay tres heridos

El conductor se habría quedado dormido y perdió el control. Los heridos presentan politraumatismos y uno de ellos tiene más de 60 años.

Un choque contra una estación de servicio tuvo lugar esta mañana en el barrio porteño de Liniers , cuando un auto impactó a la altura de la avenida General Paz. Como consecuencia, el vehículo se prendió fuego y dejó tres personas heridas que se encuentran hospitalizadas.

Todo se dio luego de que un hombre de cerca de 40 años perdiera el control e impactara contra una estación de la empresa AXION, ubicada sobre la avenida. Fue a la altura de la calle Jorge Chávez , en sentido al Río de La Plata.

Además, el Peugeot rompió una base de hormigón y colisionó contra un Volkswagen Gol con una persona que estaban cargando combustible. Como resultado, el vehículo quedó parcialmente prendido fuego y los tres lesionados fueron derivados a distintos hospitales .

Fuentes del SAME indicaron a Infobae que las otras dos personas heridas, de 62 y 33 años, sufrieron politraumatismos. En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de Bomberos.

AHORA | Accidente Gral Paz altura Liniers. El conductor del auto se quedó dormido e impactó contra una estación de servicio. Mirá el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Nzfbq0WN9q

Un auto volcó y dejó cuatro muertos en Santa Fe: qué se sabe de la tragedia de Casilda

La tragedia ocurrida en la ciudad de Casilda, Santa Fe, sumó una nueva víctima fatal, luego de la conmoción en la provincia por un vuelco en automóvil ocurrido el fin de semana pasado. Así, el accidente ya acumula cuatro muertos.

El siniestro sucedió a las 5 de la madrugada del sábado cuando un vehículo, en el que iban seis personas, volcó de regreso de una fiesta en la ruta provincial S26. Mientras tanto, una adolescente continúa internada con lesiones de gravedad y el conductor permanece detenido por orden de la Justicia.

Las primeras investigaciones arrojaron que el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva, lo que llevó a que el auto se saliera de la calzada y volcara varias veces hasta quedar dado vuelta entre los pastizales de la banquina.