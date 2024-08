El futuro del olimpismo: ¿pueden la excelencia, la amistad y el respeto adaptarse a nuevos desafíos?

Estoy asombrada sobre el debate que se abrió con la boxeadora olímpica Imane Khelif. Como periodista deportivo que soy, me parece interesante hacer un pequeño análisis.

Estoy asombrada sobre el debate que se abrió con la boxeadora olímpica Imane Khelif. Las noticias del mundo del deporte se centraron en este tema y, como periodista deportivo que soy, me parece interesante hacer un pequeño análisis.

Dicho esto, y entendiendo los valores del Olimpismo (no solo como periodista sino por haber pasado por la Academia Olímpica organizada por el Comité Olímpico Argentino) creo que es interesante explorar estos casos.

Si bien el COI emitió un comunicado que comienza con la prosa "cada persona tiene el derecho de practicar deporte sin discriminación", con el que vamos a estar todos de acuerdo y existe un mecanismo (el del antidopping) para verificar los valores de testosterona, voy un paso más allá y pienso en el futuro del deporte.

Cuando me recibí de periodista deportivo, en 2008, no teníamos ley de género (se dictó en 2012). Sin embargo, diez años después, el Censo Nacional de 2022 dejó como dato que en el país tenemos una población de 196.956 personas que no se identifican con el sexo registrado al nacer lo que representa un 0,4% de la población total.

Contamos con una población donde 72.510 personas se identificaron como varones trans , 60.679 como mujeres trans o travestis, 37.330 como personas no binarias y 26.437 eligieron la opción “otra o ninguna de las anteriores”. Si bien, estadísticamente, el número puede parecer bajo, me pregunto: ¿Cuánto puede faltar para que en nuestras competiciones nacionales se dé un caso con alguna similitud a la argelina en los Juegos Olímpicos?

No sé exactamente en dónde desembocará esta situación ni si veremos una escena repetida al momento de ver a Lin Yu-ting, la boxeadora taiwanesa transexual. Lo que sí, puedo decir es que tenemos que reflexionar porque los valores del olimpismo son la excelencia, la amistad y el respeto. El no saludo final entre Khelif con su rival italiana Angela Carini, probablemente por la impotencia que sintió, es la muestra de que hay algo que no está bien aunque la argelina sea una mujer.

Vale destacar que tanto Khelif como Yu-Ting, no superaron las pruebas de elegibilidad de género en otros campeonatos mundiales realizados en 2023 pero sí, están participando en los Juegos Olímpicos de París, ya que el Comité Olímpico Internacional las reconoció como mujeres. Entonces tendremos que evaluar, también, cómo igualar las condiciones deportivas con identidad de género en el deporte, más que nada, para que nadie saque ventaja ni salga lastimado