El interior pide tener su chance.

La Argentina que viene tiene que empezar a construirse desde el interior hacia todo el país.

Hay un país enorme que trabaja, produce, estudia, emprende y quiere vivir mejor. Un país que muchas veces siente que las decisiones se toman demasiado lejos de su realidad y de sus necesidades. El interior argentino está pidiendo tener su chance.

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Por eso estoy recorriendo la República Argentina . Quiero conocer cada pueblo, escuchar a quienes no están siendo escuchados, entrar a las fábricas y hablar con productores, comerciantes, trabajadores, jóvenes y familias, para darles el mismo mensaje: vamos para adelante, de una vez.

No podemos aceptar que quien pretenda conducir el país desconozca buena parte de sus provincias. Javier Milei gobierna desde la distancia y desconoce la realidad de las provincias. Así sus decisiones fallan: porque no contemplan cómo vive, trabaja y produce el argentino de a pie. La Argentina necesita un liderazgo que recorra, escuche, comprenda y transforme esa realidad.

Necesitamos recuperar el país desde el interior. No todas las regiones tienen los mismos problemas, pero tampoco cuentan con las mismas fortalezas.

La Cordillera tiene minería y energía. El Centro , una enorme capacidad agroindustrial. El Norte , el Litoral , Cuyo y el Sur tienen producción, industrias, turismo, economías regionales y recursos estratégicos. Cada lugar tiene algo que aportar.

Tenemos que potenciar esas fortalezas y defender el trabajo argentino. Importar lo que necesitamos, sí. La Argentina tiene que comerciar, competir, exportar y vincularse inteligentemente con el mundo. Pero importar indiscriminadamente aquello que sabemos producir, mientras nuestras fábricas reducen turnos y nuestros trabajadores pierden sus empleos, es hacernos un gol en contra en el primer minuto del partido.

Ningún país puede desarrollarse cerrando sus fábricas. Y ningún modelo económico puede considerarse exitoso si, para ordenar una variable, termina desordenando la vida de millones de argentinos.

Había que ordenar la economía. Pero ordenar no alcanza. La estabilidad es necesaria, aunque no puede sostenerse trasladando un costo absurdo a las familias, a los trabajadores y a quienes producen.

Hoy demasiados hogares están endeudados y cada vez más tienen dificultades para llegar al 15 del mes. El esfuerzo de los argentinos llegó a un límite. Durante demasiado tiempo se les pidió sacrificio con la promesa de que mañana estarían mejor. Para millones de familias, ese mañana nunca llegó.

Por eso debemos recuperar el círculo virtuoso de la economía: mejores ingresos generan consumo; el consumo mueve la producción; la producción crea trabajo; y el trabajo vuelve a poner en marcha al país.

Sergio Uñac propone recrear el circuito de consumo, producción y trabajo.

Durante mucho tiempo se habló de federalismo. Yo prefiero hablar del interior, porque el interior no es un eslogan: es una fábrica en Corrientes, una finca en San Juan, un ganadero en La Pampa, un comercio en Santiago del Estero, un trabajador en Neuquén y una familia que quiere progresar en cualquier rincón de nuestro gran país.

La Argentina que viene necesita un proyecto nacional construido desde cada pueblo, cada ciudad y cada provincia. Con orgullo nacional, producción, trabajo, educación y oportunidades. Esto no es una cuestión ideológica. Es sentido común.

Tenemos recursos que el mundo necesita. La discusión es si nos limitamos a venderlos o si somos capaces de agregarles valor, fortalecer a nuestros proveedores, generar empresas argentinas, desarrollar tecnología y transformarlos en mejores empleos y más futuro para el país.

También necesitamos infraestructura: rutas, energía, agua, conectividad y puertos que permitan producir y crecer. El interior no pide privilegios. Pide las condiciones necesarias para desplegar todo su potencial y aportar al desarrollo de la Argentina.

Basta de explicar solamente todo lo que hacemos mal. Tenemos un país extraordinario y sabemos de lo que somos capaces.

Es momento de levantar la cabeza, reconocer nuestras fortalezas y avanzar: con menos espectáculo, menos peleas y más resultados.

La Argentina que viene tiene que empezar a construirse desde el interior hacia todo el país.

El interior pide tener su chance.

Y llegó el momento de dársela.

*- Sergio Uñac es senador nacional y precandidato a Presidente