Sergio Uñac pisa la provincia de Buenos Aires de la mano de un intendente y toma forma un doble armado electoral

El senador nacional por San Juan avanzó con su primer desembarco político visible en el Conurbano desde que blanqueó su intención de competir por la Presidencia. Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, aparece como su principal vínculo bonaerense, mientras gana fuerza su propio proyecto para la Gobernación.

Sergio Uñac empezó a darle forma bonaerense a su proyecto presidencial . El senador nacional por San Juan visitó días atrás Malvinas Argentinas y se mostró junto al intendente Leonardo Nardini , en una foto que expuso una sociedad política que lleva varios meses de construcción y que ahora empieza a adquirir mayor visibilidad. Mientras el exgobernador sanjuanino busca sumar respaldos territoriales para una eventual candidatura a la Casa Rosada , el jefe comunal malvinense fortalece en paralelo una construcción propia con la mira puesta en la Gobernación bonaerense .

La visita de Uñac fue coordinada para que Malvinas Argentinas se convirtiera en su primera parada visible en el Conurbano dentro de la recorrida que viene realizando desde que confirmó públicamente su voluntad de competir por la Presidencia en 2027. El senador recorrió junto a Nardini las obras del futuro Teatro Municipal, una de las principales apuestas culturales del distrito, y luego compartió un café con el diputado provincial Luis Vivona .

La actividad tuvo una presentación institucional, pero detrás de la recorrida existe una relación política que viene de bastante antes. Según reconstruyeron dirigentes del entorno de ambos dirigentes, el vínculo se remonta a la etapa en la que Uñac era gobernador de San Juan, cuando Nardini fue invitado a la Fiesta Nacional del Sol. Desde entonces, ese lazo se sostuvo con distintos encuentros: participaron juntos, por ejemplo, de una jornada de Deporte Urbano realizada el 6 de octubre de 2025 en el Bata Park de Malvinas Argentinas, en el marco de la Ley de Deporte Urbano de la Provincia, junto a Vivona y al entonces candidato a diputado Nicolás Trotta . También se reunieron a fines de abril de este año, en un encuentro que trascendió públicamente, previo a esta visita formal de septiembre.

El vínculo tuvo además una expresión política concreta en el espacio que reunió a dirigentes de distintas provincias y que tuvo entre sus referentes a Uñac y Nardini, junto a figuras como Juan Manuel Urtubey , Nicolás Trotta y Víctor Santa María . Se trata de Primero la Patria , la agrupación que combinó una mirada del peronismo federal con sectores que reconocen el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner , lanzada formalmente en octubre de 2025 en la UMET y que desde entonces mantuvo actividad pública en distintos puntos del país.

Con @sergiounac coincidimos en la importancia de la cultura para el futuro del país Y junto a @luisvivona recorrimos los avances del futuro Teatro Municipal de Malvinas Argentinas porque creemos que la cultura es desarrollo. Por eso seguimos desarrollando obras que generan… pic.twitter.com/kPD4nNkfWQ

“Hace rato trabajan juntos” , aseguran en Malvinas Argentinas. En ese espacio ubican el relanzamiento del vínculo en el momento en que Uñac comenzó a manifestar que pretendía tener un papel más importante en la discusión nacional y dejó de pensar solamente en su rol como senador. “Uñac es precandidato presidencial abiertamente” , señalan cerca del jefe comunal, quien se convirtió así en su primer anfitrión territorial en el Conurbano.

La elección de Nardini como socio bonaerense no aparece vinculada solamente a su peso territorial. Cerca de ambos dirigentes destacan "coincidencias en la forma de concebir la gestión", particularmente alrededor de la obra pública, la infraestructura, la recuperación de espacios públicos, la cultura y el deporte. Durante la recorrida por el futuro teatro, Uñac volvió a poner el foco en ese perfil de gestión y destacó el trabajo realizado por el intendente.

“Lo que se construye acá es trascendente, y evidencia una forma de gobernar cercana, ejecutiva, con obra que se ve y que se convierte en ejemplo a seguir”, afirmó el senador durante la actividad.

Nardini, por su parte, reivindicó la experiencia de Uñac y su recorrido por distintos niveles de la administración pública. “Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país”, sostuvo.

La carta de Leonardo Nardini

La construcción, de todos modos, tiene una segunda pata. Nardini tiene en la cabeza la posibilidad de competir por la Gobernación bonaerense, aunque todavía no realizó un lanzamiento formal ni anunció públicamente que vaya a ser candidato. Su entorno admite que esa alternativa existe y que, mientras tanto, el intendente viene ampliando sus vínculos con dirigentes de distintas vertientes del peronismo.

En los últimos meses, además, aparecieron señales más explícitas de dirigentes que buscan instalar su nombre para 2027. El 22 de mayo, José Luis Benítez, referente de la Agrupación Solidaridad, reunió en Los Polvorines a más de 120 dirigentes de la Primera sección electoral provenientes de unos 20 municipios bonaerenses. El objetivo declarado del encuentro fue comenzar a posicionar a Nardini como candidato a gobernador.

“Queremos continuar gobernando la provincia de Buenos Aires y proponer que Leo Nardini sea nuestro próximo gobernador”, planteó entonces Benítez, quien además defendió la experiencia de Nardini como intendente y exministro de Infraestructura bonaerense, y sostuvo que el peronismo debía ampliar su base política.

El movimiento no quedó limitado a aquella reunión. En junio, dirigentes autoconvocados realizaron una campaña de colocación de carteles en rutas y accesos de distintos puntos de la provincia para instalar el mensaje “Leo Nardini gobernador”, presentada por sus organizadores como una continuidad del encuentro de Los Polvorines. Cerca del intendente sostienen que también hubo reuniones de agrupaciones y dirigentes en la Primera, Tercera y Quinta sección electoral, con la intención de que la discusión sobre una eventual candidatura provincial gane volumen en distintos territorios bonaerenses.

Nardini, mientras tanto, mantiene abierta la interlocución con sectores diversos del peronismo. En los últimos meses se reunió con dirigentes como el senador Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Diego Bossio, además del pastor Dante Gebel, entre otros, en una agenda de proyección nacional. En paralelo, dentro de la provincia, el intendente no quedó encasillado dentro de ninguno de los principales conglomerados que hoy buscan ordenar al PJ bonaerense: mantiene vínculos con dirigentes cercanos al kirchnerismo y con interlocutores del Movimiento Derecho al Futuro. Esa amplitud es, precisamente, uno de los activos que pretende conservar mientras evalúa hasta dónde llevar su proyecto propio.

Para Uñac, el desafío es diferente. El exgobernador sanjuanino ya blanqueó su intención de competir por la Presidencia y plantea que el peronismo debería resolver sus candidaturas mediante una interna. Su estrategia consiste en recorrer el país, sumar dirigentes y construir volumen por fuera de los liderazgos tradicionales. En ese esquema, la provincia de Buenos Aires resulta inevitable: concentra una porción decisiva del electorado nacional y cualquier proyecto presidencial necesita construir allí una red territorial.

Por eso, la foto con Nardini tiene una lectura que excede a Malvinas Argentinas. Para Uñac representa el primer paso visible de una construcción bonaerense para su proyecto nacional. Para Nardini, en cambio, la sociedad con el sanjuanino puede servir como plataforma para ampliar su interlocución política mientras analiza una eventual candidatura a gobernador. La alianza tampoco implica, por ahora, que Nardini haya cerrado su juego dentro del peronismo bonaerense: el intendente mantiene conversaciones con distintos sectores y evita quedar atado anticipadamente a una sola corriente, mientras Uñac continúa buscando sumar respaldos en otras provincias.

Pero el movimiento deja una señal política concreta. Uñac ya tiene una pata bonaerense en construcción y Nardini aparece como una de las piezas centrales de ese armado. El sanjuanino necesita territorio para sostener su proyecto presidencial y el intendente de Malvinas Argentinas busca acumular volumen para una eventual disputa provincial. Dos proyectos diferentes que, por ahora, encontraron un punto de encuentro en el Gran Buenos Aires.