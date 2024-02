El nuevo paradigma empresarial: "Nadie se salva solo"

Ya quedó atrás el modelo de una empresa cuyo único interés sea la mayor recaudación de ganancias y el aumento de rentabilidad para el accionista. Quedó atestiguado que quienes únicamente se guían por este modo de hacer las cosas contribuyen a un aumento del desbalance general, tanto social como medioambiental. Las empresas ya no pueden actuar sin conciencia social.

Hay una enorme parte de la población que no tiene la posibilidad de acceder a los servicios básicos de alimento, salud, información y educación. La brecha entre quienes sí logran beneficiarse de estos y quienes no, se amplía y recrudece año tras año. A la vez, se ve cómo las condiciones medioambientales del mundo empeoran. El rol de las empresas no puede ser indiferente a este contexto.