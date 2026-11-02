El Súper Martes Financiero: cómo las elecciones en EEUU definen el balance del Capitolio y su posible impacto en Argentina

La dinámica electoral en Estados Unidos ingresa en su tramo decisivo con más de 51 millones de sufragios emitidos de forma anticipada —según procesamientos del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida —, configurando un test legislativo de alto impacto para la distribución del poder en Washington. La convergencia entre una tasa de variación del PBI del 3,4% real en el último trimestre y un electorado golpeado por la persistencia inflacionaria, la compresión del ingreso disponible y el costo del endeudamiento altera la función de reacción en las urnas. Para los mercados financieros y el frente externo argentino, el resultado del proceso electoral va más allá de un cambio de representación: determina el grado de margen discrecional que retendrá la administración norteamericana para estructurar esquemas de liquidez o auxilio financiero bilateral en un contexto de acentuada vulnerabilidad macroeconómica local.

El punto de partida institucional en el Capitolio refleja una fragilidad operativa para el oficialismo. La Cámara de Representantes se encuentra configurada por 218 escaños republicanos frente a 214 demócratas (con un independiente alineado al oficialismo y dos bancas vacantes), mientras que el Senado exhibe una relación de 53 bancas republicanas ante 45 demócratas y dos independientes afines a la oposición. La renovación simultánea de los 435 escaños de la Cámara baja, 35 bancas de la Cámara alta y 36 gobernaciones subnacionales traslada el eje de volatilidad política hacia el Senado, ante el consenso predominante en los mercados respecto a la pérdida del control republicano en Representantes.

En la Cámara alta, el piso técnico ubica a la bancada demócrata con 47 escaños (34 no renovables y 13 con alta probabilidad de retención), en tanto el oficialismo retiene 44 bancas (31 no renovables y 13 aseguradas). La paridad reduce la disputa por la mayoría a nueve distritos con elevada elasticidad electoral: Michigan, Ohio, Texas, Maine, Alaska, Kansas, Iowa, Carolina del Sur y Nebraska.

La movilización de capital privado evidencia la asimetría de incentivos: tan solo en el estado de Texas —donde el Partido Demócrata no obtiene una victoria legislativa desde hace 32 años— se canalizaron cerca de u$s 190 millones por parte del empresario Elon Musk para respaldar la candidatura del republicano Ken Paxton; mientras que en Kansas la última victoria opositora se remonta a 1932. Sin embargo, los modelos de proyección electoral otorgan a los demócratas la delantera en cinco de las nueve bancas críticas (Michigan, Ohio, Texas, Maine y Alaska), sitúan a Carolina del Sur dentro del margen oficialista, marcan un empate técnico en Kansas e Iowa, y proyectan una inclinación hacia el candidato independiente Osborn en Nebraska.

El seguimiento de la rueda de mercado y el flujo de información durante la jornada del martes se ordenará según la secuencia de cierre de comicios (expresada en hora oficial argentina):

• 21:00 hs: Carolina del Sur

• 21:30 hs: Ohio

• 22:00 hs: Michigan, Texas, Maine y Kansas

• 23:00 hs: Nebraska

• 00:00 hs (Miércoles): Iowa

• 02:00 hs (Miércoles): Alaska

Hasta el presente ciclo, el control unificado de ambas cámaras legislativas le otorgó a la administración Trump un cheque en blanco para ejecutar políticas de alto voltaje geopolítico y económico: desde la imposición unilateral de aranceles comerciales y operativos masivos de deportación, hasta una política exterior agresiva con intervenciones en Medio Oriente y la utilización de asistencia financiera bilateral orientada a influir en procesos electorales de países aliados, con el caso argentino como máxima expresión de este intervencionismo de auxilio externo.

Sin embargo, una derrota electoral este martes que derive en un Congreso adverso alterará estructuralmente los grados de libertad del Ejecutivo.

Tensión macro-micro: El sesgo distributivo del ciclo monetario y el ingreso disponible

La disociación entre una expansión agregada del PBI del 3,4% anualizado y el deterioro del clima de opinión pública responde al estrangulamiento de las hojas de balance de los hogares. El sostenimiento de tasas de interés de referencia elevadas incrementa el costo marginal del endeudamiento familiar y la refinanciación de pasivos al consumo, reduciendo el margen de maniobra financiero del sector privado no financiero.

En términos nominales, la actividad económica muestra dinamismo; sin embargo, en términos reales, el flujo de caja diario de las familias sufre la erosión del poder adquisitivo producto de la inflación acumulada y el encarecimiento en el precio de los combustibles. Al actuar el combustible como un insumo de demanda inelástica en la matriz de consumo estadounidense, el aumento de sus precios reales opera como un impuesto regresivo que comprime el consumo discrecional. Este desacople entre los indicadores agregados del producto y la restricción presupuestaria individual altera los incentivos del votante medio, castigando la gestión oficialista y reduciendo su capital político para encarar reformas sin el aval de un Congreso dividido.

Asimetría de riesgo para Argentina: Recesión doméstica y la figura de Scott Bessent

La resolución del mapa político en Washington impacta de forma directa sobre la restricción externa de la economía argentina. Con un frente interno resentido y probabilidades elevadas de ingresar en una fase de recesión técnica —avaladas por las proyecciones del Informe de Política Monetaria (IPOM) del BCRA que anticipan una contracción de la actividad para el tercer trimestre—, la sustentabilidad del marco monetario y cambiario depende en gran medida del ancla de credibilidad y el eventual soporte financiero de la administración norteamericana.

En la arquitectura de esta interlocución bilateral, la continuidad de Scott Bessent en el Departamento del Tesoro resulta un activo estratégico clave para la estructuración de facilidades de liquidez o respaldo en foros multilaterales. Un resultado adverso para el oficialismo republicano en el Capitolio incrementaría la prima de riesgo soberano al introducir dudas sobre la factibilidad del apoyo externo. No obstante, un escenario de recomposición ejecutiva que resulte en la salida de Bessent representaría un shock de mayor severidad para la Argentina, al romper el canal de negociación directa con el Tesoro.

Por otra parte, la eventual consolidación de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes activará facultades institucionales de supervisión sobre los desembolsos, programas de ayuda financiera o acuerdos bilaterales dirigidos a Buenos Aires, suprimiendo la capacidad de la Casa Blanca de otorgar asistencia discrecional a la economía argentina sin pasar por un riguroso escrutinio legislativo.