Irán descartó negociar con EEUU y lanzó una dura advertencia: "Ya no habrá líneas rojas"

El canciller Abbas Araghchi negó que existan reuniones previstas con funcionarios estadounidenses, pese a las declaraciones de Donald Trump sobre la continuidad del diálogo. En paralelo, Teherán advirtió que responderá a cualquier nueva ofensiva militar y crece la tensión en el estrecho de Ormuz.

El gobierno de Irán descartó este sábado la posibilidad de retomar las negociaciones con Estados Unidos , en medio de una escalada de tensiones diplomáticas y militares que volvió a despertar preocupación por una eventual intensificación del conflicto en Medio Oriente . El canciller iraní, Abbas Araghchi , negó que existan encuentros programados con representantes de Washington y rechazó las versiones sobre posibles conversaciones.

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"No existen planes de reunión con funcionarios estadounidenses, y toda especulación al respecto no es más que una suposición mediática ”, afirmó el funcionario durante una entrevista con Al Jazeera, cuyas declaraciones fueron reproducidas por la agencia oficial IRNA.

El p osicionamiento de Teherán contrastó con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump , quien aseguró el viernes que los contactos diplomáticos con Irán continuaban.

Sin embargo, los esfuerzos internacionales para reactivar las negociaciones todavía no consiguieron resultados concretos, mientras persisten los incidentes militares y las restricciones al tránsito marítimo en una de las principales rutas energéticas del mundo.

En paralelo con las declaraciones del canciller, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei , mantuvo una reunión con los principales mandos militares del país y ordenó preparar una respuesta ante eventuales ataques de Estados Unidos o Israel . Durante el encuentro, exigió que cualquier nueva ofensiva reciba una “ respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”.

Abbas Araghchi afirmó que no hay negociaciones entre Irán y EEUU. WK

La advertencia quedó reflejada en un comunicado difundido a través de su sitio web oficial, donde el dirigente sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes determinarán las condiciones de una eventual confrontación.

“Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, advirtió.

Las declaraciones reforzaron el posicionamiento militar de Teherán, que mantiene un enfrentamiento con Washington y sus aliados en medio de las sanciones económicas y las restricciones navales impuestas sobre sus puertos.

La respuesta de Irán a Alemania: “Ya no habrá líneas rojas”

La tensión también se trasladó al plano diplomático con Europa, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtiera sobre las consecuencias económicas del conflicto para los países europeos.

El funcionario estimó que el encarecimiento de la energía provocó costos adicionales superiores a €100.000 millones para empresas y consumidores del continente.

La declaración recibió una dura respuesta de Abbas Araghchi, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el posicionamiento alemán y lanzar una nueva advertencia militar.

“100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, escribió el canciller iraní en X.

Además, Araghchi recordó las declaraciones que Merz realizó durante la denominada guerra de los 12 días, iniciada en junio de 2025 tras los ataques israelíes contra territorio iraní.

En aquella oportunidad, el canciller alemán respaldó la ofensiva de Israel al afirmar que sus fuerzas estaban haciendo “el trabajo sucio” de Europa. El cruce diplomático se produjo en un contexto de creciente preocupación por el impacto económico y energético de las hostilidades en Medio Oriente.

Nuevos ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz

Mientras las negociaciones permanecen estancadas, la situación militar continúa deteriorándose en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní informó que un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo sufrió una explosión después de impactar contra una mina naval. Según los reportes difundidos por Teherán, el episodio elevó a seis la cantidad de embarcaciones afectadas durante el viernes.

Además, las autoridades iraníes contabilizaron al menos 26 incidentes marítimos durante las últimas tres semanas, de los cuales 20 estarían relacionados con minas navales.

El estrecho de Ormuz sigue siendo foco de conflicto. Archivo

Desde el comienzo de la guerra, hace ocho meses, Irán mantiene restricciones sobre la circulación de embarcaciones por el estrecho, mientras Estados Unidos sostiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y profundiza las sanciones económicas. El miércoles, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que el estrecho había sido despejado de minas.

Sin embargo, los nuevos incidentes reportados por las autoridades iraníes pusieron nuevamente en discusión las condiciones de seguridad de la ruta marítima. La situación genera preocupación internacional debido a la importancia de Ormuz para el comercio energético y a las posibles consecuencias de nuevas interrupciones en el transporte de hidrocarburos.

Qatar y otros países intentan reactivar las negociaciones

Pese al endurecimiento de las posiciones de Irán y Estados Unidos, distintos gobiernos de la región mantienen gestiones diplomáticas para intentar reducir las tensiones. Una delegación de Qatar visitó Teherán el viernes, en lo que representó su segundo viaje a la capital iraní en una semana.

El objetivo de los encuentros fue explorar alternativas para impulsar una salida negociada al conflicto, aunque hasta el momento no se anunciaron avances concretos.

La visita se produjo después de una reunión entre autoridades iraníes y altos representantes de defensa de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, países integrantes del denominado Pacto de La Meca. Durante ese encuentro, los funcionarios abordaron la evolución de la guerra y las posibilidades de alcanzar un entendimiento diplomático.

Sin embargo, las declaraciones de Abbas Araghchi dejaron en claro que, por el momento, Irán no contempla reuniones directas con funcionarios estadounidenses, pese a las gestiones de mediación y a las afirmaciones de Trump sobre la continuidad del diálogo.

De esta manera, el conflicto permanece atravesado por las amenazas militares, las consecuencias económicas y la falta de acuerdos diplomáticos, mientras aumenta la preocupación por una nueva escalada en Medio Oriente.