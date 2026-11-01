La tensión entre Irán y EEUU no para: ahora Teherán amenaza a Donald Trump una guerra más prolongada + Agregar ámbito en









El portavoz militar iraní Mohamad Akraminia cuestionó la capacidad de Washington para controlar el desarrollo de un eventual enfrentamiento y recordó los ataques que dieron inicio a la última ofensiva contra la República Islámica.

Irán advirtió que una nueva guerra con Estados Unidos sería más extensa que la anterior. Captura de pantalla

El gobierno de Irán lanzó una advertencia a Estados Unidos ante la posibilidad de que se reanuden los enfrentamientos militares. El portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, aseguró que un eventual nuevo conflicto podría superar en duración al anterior y sostuvo que el presidente Donald Trump no tendría la capacidad de decidir cuándo ni bajo qué condiciones terminarían las hostilidades.

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"Una eventual guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar ni el calendario ni las condiciones para su conclusión", declaró Akraminia, según informó la televisión estatal iraní.

El funcionario hizo referencia a los combates que comenzaron el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra territorio iraní. Aquella ofensiva provocó la muerte del entonces líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei. Como respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra distintos puntos de la región, mientras que organizaciones armadas respaldadas por Irán también participaron de los enfrentamientos en Líbano y Yemen.

En paralelo, el ministro de Defensa iraní, Mehrdad Akhlaghi, advirtió que su país responderá con contundencia ante cualquier nueva agresión. De acuerdo a sus declaraciones, anticipó una respuesta "proporcionada, decisiva y contundente" frente a un eventual ataque.

Nueva advertencia de Irán a EEUU. Trump aseguró que EEUU debilitó la capacidad militar y nuclear de Irán Las advertencias de Teherán se conocieron después de que Donald Trump afirmara que las fuerzas estadounidenses habían destruido gran parte de las capacidades militares iraníes. Sin embargo, el mandatario señaló que todavía quedaban uno o dos objetivos pendientes.

"Hemos destruido su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos de uno o dos emplazamientos, pero podemos hacerlo en diez minutos", expresó Trump el sábado. Las declaraciones de ambos gobiernos reflejan la continuidad de las diferencias sobre el escenario militar y las condiciones para evitar una nueva escalada del conflicto.