El viento "Zonda" en la economía: Si no hay pan, que haya circo

¿Cómo impacta esto en la Argentina? Pasaron de demandar 2.737 millones de dólares en 2022 a menos de 1.400 millones de dólares en 2023. En términos de toneladas pasó casi de 4.800.000 a 4.500.000 toneladas. Lo que impactó fue que el precio que estuvo a la baja (may24) no acompaña a la actual baja de los precios internacionales. Tenemos Vaca Muerta y tenemos una dependencia en este plano ¿Continuará la dependencia o se dará una solución con Vaca Muerta? ¿Es la solución el modelo exportador que pregonan algunos -que lo decían entre 2020-2023 y ahora también, como dice Alfredo Zaiat, econochantas?

El informe del BCR es claro: si se compara con años anteriores, en la campaña 2021/22 y 2022/23 China realizó grandes compras adelantadas de soja y maíz con origen en Estados Unidos. Esto cambió de forma rotunda en el ciclo pasado 2023/24 y se profundizó ahora ante una ausencia total de compromisos. Esta guerra comercial entre ambos países también tuvo su epicentro entre 2018 y 2019 cuando estaba Donald Trump y en Argentina Mauricio Macri, y fue el momento que el FMI le otorgó el segundo prestamos más alto a nuestro país, el primero fue a la dictadura cívico-militar de 1976-1983, cuando estuvo de ministro de Economía Martínez de Hoz. Hay que recordar que Hayek por su visita al ministerio de economía, en 1977, recomendó que se recortara la obra pública por ser inflacionaria.

Retomando y ante este panorama internacional de dos potencias económicas en disputas, se tiran hasta con aranceles, los autos eléctricos, importados, en Estados Unidos tenían un arancel del 25% y pasó al 100%. Si sumamos que encima China deja de comprar granos y comienza a abastecerse de trigo, maíz y soja de Brasil, Argentina, Francia o Australia. En esta disputa que no es nueva ¿Volverá Argentina a importar soja de Estados Unidos?

La guerra comercial entre China y Estados Unidos ya tuvo un primer asalto, fue cuando el gobierno de Macri, en 2018 y 2019, importó 1.700.000 y 500.000 toneladas de soja de Estados Unidos para ser procesada, financiando a la economía estadounidense porque le dejó de comprar China y quedaba un excedente. Hay otros productos en Estados Unidos que pasaron de un arancel del 25% al 50%, también, vinculados a minerales cítricos. Durante el 2024, sólo el 2% del maíz embarcado desde Estados Unidos ha tenido al país asiático como destino, aunque la demanda se mantiene firme gracias al rol que está ocupando México como socio comercial clave del cereal estadounidense.

En ese contexto, la Argentina decide ir con la Ley Bases a plantear el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones -RIGI- el nuevo potosí. Se llevarán los minerales y otros productos a barato y los industrializarán en el centro económico para luego venderlo caro, regla uno del mercantilista: comprar barato y vender caro. A todo esto ¿Cómo está nuestra economía? Diríamos como el viento zonda, es un viento fuerte, muy seco y de elevada temperatura. Se produce bajo determinadas condiciones climáticas, durante el período comprendido entre mayo y noviembre, en las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de Los Andes desde la provincia de Neuquén hasta la de Jujuy. Pero viene desde el OESTE.

Una breve descripción las condiciones eco-climáticas: Una inflación que pasó de 211% (dic23) a 289% (abr24); según el último informe de salarios (mar24): el salario privado creció 231%, el público un 183% y el salario del sector privado no registrado un 129%, si tomamos el dato de marzo del corriente, tenemos una inflación del 287%, ninguno de los salarios superó eso. Es más, el salario del sector privado no registrado creció muy por debajo de la inflación.

La proyección del IDEPI-UNPAZ es que el PIB para este primer trimestre caerá un 5%. El empleo del sector privado registrado a febrero de este año, comparado con diciembre de 2023, ya totaliza unos 53.180 puestos de trabajo destruidos. El ajuste de tarifa tampoco da respiro y se suma que la presión de los sectores exportadores presiona para tener otra corrección del tipo de cambio debido al nivel de precios internacionales, en caída y con poca recuperación (ver gráfico).

La pérdida del poder adquisitivo se constata en la caída del consumo per cápita de carne vacuna 45 kg/hab (abr24), aviar 39 kg/hab (mar24), mientras que crece el consumo de carne porcina 17 kg/hab (abr24), el nivel más alto de la serie, según el informe del IDEPI-UNPAZ sobre “Consumos aparentes per cápita”, otro conclusión que se desprende que la tendencia desde 2015 (54 kg/hab) hasta abril de 2024 con 45 kg/hab evidencia un proceso de baja en el consumo de carne, sustituido por carne de cerdo y en segundo lugar carne aviar. A su vez el consumo de leche en el primer trimestre del corriente, cayó un 20%.

Con niveles de salarios ajustados que no reactivan al mercado interno para la recuperación, y sin ingresos por el comercio exterior, manteniendo renovaciones de deuda en pesos, una tasa de interés baja que tampoco reactiva la economía y con vencimientos externos ¿Cómo hará para pagar las obligaciones externas con moneda fuerte? ¿Por eso habrá anunciado el presidente Milei que la cartera de economía va a estar en manos de Federico Sturzenegger? Otro que nos metió en el megacanje y blindaje (2001-2002), creó las LEBAC, primero le mintió al tipo “de a pie” en 2015 y lo expresó en una conferencia de prensa en Estados Unidos, y armó el plan de gobierno que era para Patria Bullrich pero terminó integrado en el famoso DNU 70/2023.

Si hay algo que hay que entender en este zonda de confusiones es que el PRO es La Libertad Avanza, su marco teórico es el mismo, su política económica también, y así como mintió Macri en la campaña, Sturzenegger otro que no tiene problema en embaucar a la gente, se suma que la salida de Posse es con un sueldo de $70.000.000 por ser parte del directorio de YPF ¿Renunciará al directorio? No lo sabemos, o hará como Pepín Rodríguez Simón, se escapó de la Justicia y cruzó al Uruguay y por arte de magia ahora puede volver al país casi absuelto, su premio por esperar al cambio de gobierno para no ser consultado por la mesa judicial durante 2016-2019.

Tal vez como zonda se están generando algunas presiones climáticas que el gobierno parece no comprender, no reconocer, como pasó en el caso de los alimentos NO REPARTIDOS por parte del Ministerio de Capital Humano y una funcionaria Leila Gianni (Subsecretaria de Legal de Pettovello) que es un ejemplo de lo que vinieron haciendo muchxs, ingresar a la política con la cámpora, pasarse a Unión por la Patria y luego terminar defendiendo el ajuste y hambre del actual gobierno. Si no hay pan, por lo menos, que haya CIRCO de chamuyeros, econochantas, buhoneros, mercachifles y no pueden faltar los inspectores de billetera (Snake).

Economista UBA y Docente UNDAV