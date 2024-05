Eliminar las multas por falta de registración laboral, favorece al empleado

Arranca en el capitulo I que modifica la ley 24.013. El primer artículo, el 82 de la ley de bases, modifica el articulo 7 de la ley 24.013 dando practicidad y claridad a la registración sin tanta burocracia administrativa. Muchos abogados laboralistas y economistas entrometidos en materia que desconocen alegan que favorecen al empleador que no va a tener mas multas por tener gente en negro. Esto no es así, los que estamos registrando empleados a diario sabemos lo tedioso que es dar una Alta temprana en AFIP para un empleado. La sustitución del art 7 simplemente dice “se va a entender que una persona está registrada, ósea en blanco, cuando se lo registre en AFIP mediante el Alta temprana”. Y agrega, en empleadores de hasta 12 empleados en nómina, la AFIP les dará un mecanismo tecnológico para la confección de sus recibos de haberes. (no veo nada de malo, hacer rápido la registración de un empleado y tener un sistema, como tiene casas particulares, que por AFIP confecciona rápido y ágil el recibo de haberes y no hay huecos para el engaño contable.