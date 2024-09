Empoderando a las mujeres en la primera línea del comercio minorista: un llamado a la acción

El informe "Women on the Front Line" refleja que las necesidades de estas trabajadoras se ignoran o pasan por alto. Las mayores barreras que enfrentan son los horarios rígidos y la falta de consideración por responsabilidades personales.

A pesar de su importancia crítica, muchos trabajadores de primera línea continúan sintiéndose subvalorados y pasados por alto. Esta preocupación no es infundada, como lo demuestra el reciente informe "Women on the Front Line" publicado por Accenture y Catalyst, que arroja luz sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la primera línea del comercio minorista.