Para empresas: por qué el status quo es un certificado de defunción profesional

El Status Quo se rompió para siempre. Todo está en revisión y en duda hasta lo que hacemos y lo que somos.

No estábamos preparados para una pandemia, tampoco tenemos experiencias ni ningún ser humano vivo que haya sobrevivido a la última que fue hace más de 100 años.

La mayoría de las industrias y empresas no estaban virtualizadas, en Argentina menos del 20 % de las pymes tenían negocios o ventas online y mucho menos que sus empleados pudieran trabajar remoto desde las casas.

Todo está en revisión, todo está en duda. Como hacíamos las cosas a como “podemos hacerlas ahora”.

Error #1: Hacer lo mismo que hacíamos pero digital.

Les cuento una historia personal. En mis primeros años de mi carrera profesional como Ingeniero Informático trabajé en el área de Sistemas los primeros seis años y luego cuatro en una consultora internacional.

Era una etapa donde la informatización de los procesos de las empresas estaba en su auge y los proyectos informáticos eran prioritarios en las compañías.

Eran proyectos con inversiones millonarias y con altas expectativas de ahorros de costos y aumento exponencial de la productividad. Pero esta raramente se cumplía y la mayoría de las veces, fracasaba.

Y es aquí donde quiero extrapolar esa experiencia con lo que veo que está pasando hoy.

En aquella época, una de mis funciones principales era analizar los procesos para “sistematizarlos”.

Uno de los errores que cometí esos años y que vi repetirse una y otra vez fue que se digitalizaban los procesos tal cual estaban, o con mínimos cambios, transformándose en realidad en casi el mismo proceso, pero por computadora y un poco más rápido.

Burbuja financiera dolar inversiones.jpg Gentileza: Alto nivel

Se está intentando hacer lo mismo que se hacía hasta marzo del 2020 pero ahora por Zoom o utilizando las herramientas de Google pero créanme señores, esto no ha funcionado a lo largo de la historia desde la aparición de las computadoras e internet.

Como ejemplo podríamos decir que las empresas de venta de servicios le dieron zoom a su fuerza de ventas para que “hagan lo mismo que venían haciendo, pero virtual”.

Resultado: Fracaso y frustración… tanto para las empresas como los asesores y clientes.

Error #2: No aprovechar la oportunidad que se nos brinda para REIMAGINAR negocios Y REINVENTAR carreras.

Esto nos lleva a pensar en tres diferentes tipos de personas con las que nos encontraremos:

“Los Status Quoistas”: Esperan que aparezca la vacuna y “todo vuelva a ser como antes”.

Los Digitalizadores": Son aquellos que intentan digitalizar lo que hacíamos antes de la misma manera, pero remoto, como mencioné en el punto anterior.

Son aquellos que intentan digitalizar lo que hacíamos antes de la misma manera, pero remoto, como mencioné en el punto anterior. “Los Imaginadores": Son las personas que aprovechar esta inédita oportunidad para Reimaginar , reinventarse y experimentar nuevas ideas.

¿Con quién te identificas HOY? ¿Con quién quisieras identificarte MAÑANA?

Las empresas y los directivos de las mayorías de las compañías en esta “Nueva Normalidad” están abiertos a propuestas, ideas, sugerencias y “experimentos”.

Está en cada uno de nosotros que decisión tomamos, y quienes queremos ser, si vamos a transformarnos en los “Imaginadores” y desafiar el status quo o elegiremos poner la vida en PAUSA.

No va a haber un mejor momento que el actual para reiniciar nuestras vidas

La ironía es que presionar reset en lo que trajo éxito anterior y reemplazarlo con algo mejor ha sido una estrategia ganadora en contextos a lo largo de la historia:

a) el Imperio Romano gobernó el mundo occidental. Según el filósofo político francés Barón de Montesquieu, fue porque “siempre renunciaron a sus propias prácticas tan pronto como encontraban mejores”. Como habrás adivinado, cuando los romanos dejaron de hacer esto, el Imperio Romano cayó y se produjo la Edad Media.

b) A mediados de la década de 2000, las cosas no estaban bien en los parques temáticos de Disney. Los comentarios de los visitantes sobre la “intención de regresar” fueron en caída libre debido a las multitudes excesivas, largas colas y saltos interminables de un lado a otro del parque. Los ejecutivos de Disney reimaginaron toda la experiencia y apostaron con éxito mil millones de dólares en una pulsera llamada MyMagic que proporcionó acceso llave en mano a boletos, viajes, habitaciones de hotel, restaurantes y recuerdos.

c) En 2010, Serena Williams sufrió una lesión en el pie que la hizo perder el resto de la temporada y la mitad de 2011. Cuando su éxito fracasó a su regreso, decidió interrumpir todo su enfoque contratando a un entrenador no probado y descartando a su antiguo régimen de entrenamiento. . Durante la temporada 2014–2015, Serena celebró los cuatro títulos de Grand Slam al mismo tiempo, convirtiéndose en la única persona en lograrlo dos veces, 12 años después de que lo hizo por primera vez.

En resumen, el éxito previo no garantiza resultados similares en el futuro. La mayoría de las veces, sin un “reinicio” que desprenda la antigua forma y adopte una nueva y de mejor forma, la posibilidad de éxito continuo disminuye enormemente.

El conocimiento crece y, simultáneamente, se vuelve obsoleto a medida que cambia la realidad. La comprensión implica tanto aprender nuevos conocimientos como descartar otros.

Esto esencialmente significa salir de su rutina normal por un período de tiempo y participar en una práctica deliberada, que puede ser un desafío. Pero supongo que ahora tiene más de un pie fuera de lo “normal” debido a la pandemia.

La Reinvención personal se logra a través de pequeños, hasta a veces imperceptibles cambios, un hábito y un experimento a la vez.

Si te cansaste de permanecer en “Zombie State” donde vive la gran mayoría y realmente estas decidido a “Romper el status Quo” , tu momento es HOY.

(*) Ingeniero introvertido, thinker y trainer. Hace 15 años que ayuda a asesores financieros, agentes de seguros y vendedores profesionales a aumentar sus ventas. Trabaja entrenando líderes de empresas. Autor de Sales For The "Introvert" (que fue best seller) y Business Habits.