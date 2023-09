¿Estamos ante el fin del trabajo y las profesiones?

Difícilmente haya una dimensión de la vida social más difícil de conceptualizar que el trabajo. De los 8.000 millones de habitantes que poblamos la tierra, unos 5.000 millones están en condiciones de trabajar, 3.500 millones tienen trabajos efectivos, y solo unos 1400 millones son asalariados formales. Entre éstos últimos, 1.000 millones con títulos académicos y/o profesionales. Pero un fantasma recorre al mundo y es que la tecnología digital terminará con gran parte de los empleos actuales y que un número indeterminado, pero alto (60%) de las profesiones y puestos de trabajo que existirán en una fecha cercana, aún no existen.

Recientemente, el último informe del Foro Económico Mundial no sólo se propone anticipar cuáles serán las profesiones más demandadas en el futuro cercano (expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, analistas en seguridad de la información, ingenieros Fintech o en Robótica, científicos de datos, arquitectos en la nube, expertos en ciberseguridad, especialistas en transformación digital), sino que afirma que el avance de tecnologías como la IA generativas y la automatización, tenderán a reemplazar tareas rutinarias y perfiles laborales parcial o totalmente.

A medida que derivamos hacia una sociedad de Internet basada en la tecnología (o incluso a sociedades post-Internet basadas en otras tecnologías), las profesiones en su forma actual ya no serán la mejor respuesta a esas necesidades. La tecnología es el principal motor de este cambio (pero no el único). Y, a la larga, no necesitaremos ni querremos que los profesionales trabajen como lo hicieron en el siglo XX -o hasta ayer nomás.