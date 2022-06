Energía: la preocupación mundial y los desafíos internos

¿Pero esto podría llegar a afectar el suministro de Europa? Sin dudas el problema empezará en el invierno europeo cuando el gas no solo subirá de precios por una cuestión de oferta sino que también podría escasear. Europa está acudiendo a los grandes productores de gas del mundo para poder comprar el famoso gas licuado, ese que se transporta en barcos.

Argentina de hecho tiene una historia con el gas licuado boliviano y hoy aún lo sigue necesitando. Las terminales regasificadoras de nuestro país ya están contratadas por otros países como Finlandia que necesita entrar a la Otan. En nuestras tierras más allá de las repercusiones políticas y económicas, vuelven a sonar fuerte Vaca Muerta y más aún el nuevo gasoducto Néstor Kirchner. Un proyecto energético y político anunciado en 2021 por el ministro Guzmán, siendo la única obra relevante para el gobierno actual. La necesidad de realizar esta obra provocará que se deba hacer en tiempo récord. El gobierno controlaría a través de ENARSA (IEASA, en su totalidad Integración Energética Sociedad Anónima y anteriormente conocida como ENARSA,) el manejo de ese gasoducto y esto genera un nuevo conflicto político. Esta obra es necesaria para no tener que importar el gas y por ende no gastar más dólares, que no nos sobran nunca.

Las acusaciones siguen en torno a que siempre las licitaciones son ganadas por los mismos, y algunos hablan de abrir el juego a China. Pero el Sr. Paolo Rocca en el día de hoy dijo que llegó tarde para la financiación, pero los tiempos acelerados encarecen, los tubos los proporciona TENARIS, con sus famosos tubos. Descartando los actos de corrupción. Una obra que atraviesa 4 provincias son 563 kilómetros entre Neuquén y Saliquelo en la provincia de Buenoas Aires , atravesando además La Pampa y Rio Negro. El gas que se extrae tiene que ser utilizado y por eso es necesario guiarlo a través de las tuberías y generar que argentina logre exportar.

Las acusaciones respecto de la chapa necesaria para el ensamblado y los actos de corrupción tiñeron la licitación de sospechas, es una obra necesaria y requiere de materiales específicos. Una licitación que se va a realizar en 4 tramos, donde ninguna compañía puede tener más de 2 tramos, las empresas que podrían estar son Techint, las empresas de Marcelo Mindlin o la ya conocida electroingeniería. El escenario más optimista indicaría que estaría terminado a mediados del año que viene, pero a juzgar por las presentaciones judiciales de la oposición y los problemas internos se ve difícil de concretar. Este gasoducto se impulsó desde el auge de Vaca Muerta y está en carpeta desde hace muchos años. La pregunta obligada es ¿por qué no se hizo? Y la respuesta aún queda sin responder. Una obra de 200 millones de dólares que incrementa la producción de gas entre un 25% y 30%.

Pero materia aparte también vendrá la temporada de tarifas y subsidios, un momento que todo gobierno desea evitar, ya que es pianta votos, pero necesario. La segmentación es una solución posible pero según los números no se resuelve de una única forma. Pero el frío no sabe de todo esto, el frío no sabe de política ni de economía, el frío te hace notar aún más tu condición económica y te hace acordar del día que emitiste tu voto, el frío no sabe pero vos sí. Cuando el frío es intenso y el suministro no llega pasar frío es un gran problema, pero si seguimos la línea descendente, muchas familias no tienen gas corriente y necesitan garrafas y cada vez es más cara y si seguimos más abajo las personas que están confinadas a vivir en la calle sienten el frío como un recordatorio de su situación precaria. Ninguno de nosotros podría imaginar el dormir un solo día en la calle a la intemperie solo con un colchón y una frazada, y con los sueños congelados y el corazón que parece que el frío congeló y dejará de latir en cualquier momento. Ese es el frío más extremo, pero debe ser el que nos sacude y despierta a la solidaridad dormida de los argentinos, aunque siempre está cuando se la necesita,

Analista de mercados - #ellobobuenodelacity