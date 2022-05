¿Quién no le teme a Otto Skorzeny,"el hombre más peligroso de Europa"?

De Mussolini a Hitler, pasando por de Gaulle, Franco, Perón, Nasser, Eisenhower y Kennedy respetaban a este hombre de 1.94 cm con una cicatriz que le cruzaba el rostro –secuela de los duelos juveniles–. Otto Skorzeny era el jefe de los comandos de la SS, famoso por haber rescatado a Mussolini del Hotel Gran Sasso para convertirlo en líder de la República títere de Saló. Después de éxito notable, Skorzeny pasó a ser el hombre preferido de Hitler para operaciones. Gracias a su enérgico accionar logró que el almirante Horthy, referente del gobierno húngaro no se pasase al bando soviético. También lideró el contrataque alemán durante la batalla del Bulge. En esa oportunidad se corrió el rumor que el mismo Skorzeny estaba viajando a París, vestido de oficial norteamericano, para asesinar a Eisenhower. El rumor sembró de pánico entre las filas aliadas que redoblaron la vigilancia del general en jefe. Entonces la prensa no dudó en llamarlo “el hombre más peligroso de Europa”. Haciendo honor a ese nombre, el Führer también le encomendó matar a Josip Broz “Tito”, objetivo que no logró por pocos minutos.