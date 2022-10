Hablemos en serio de brecha de género

Se sabe que, si las mujeres tuvieran mayor participación en la fuerza laboral, el mundo no solo sería más justo, sino más próspero. Aunque esta participación va en crecimiento, aún no es lo suficientemente rápida y de la manera correcta. Alcanzar la igualdad de género no es un proceso a corto plazo y requiere de la fuerte voluntad de muchos actores; y el empleo y la iniciativa empresarial juegan un rol fundamental.