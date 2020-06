El poder de la innovación en un mundo pospandemia

Mientras este comerciante me sigue hablando mi mente no para de buscar las respuestas de como de sacarlo de esta "depresión", que sé, como médico, que terminará en algún momento enfermándolo en su cuerpo.

Un momento, ya lo sé, encontré la respuesta: Innovación.

Lo interrumpo a este hombre en su relato y le digo: amigo, el que no innova, perece.

El hombre levanta su cabeza y me mira expectante como no entendiendo lo que le estoy diciendo, me pregunta con voz esperanzadora: ¿doctor qué es lo que me quiere decir?

Amigo, le respondo, es la innovación lo que le va a darle la posibilidad de seguir adelante y aun hacer crecer su negocio. Explíqueme doctor me pide este hombre.

Le empiezo a contar: “Innovar es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear productos, servicios o procesos, que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado”. (Manual de Oslo 1997).

"Innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad". (Libro blanco de CE).

El comerciante sigue atento a mis definiciones y en un momento me interrumpe y pregunta ¿doctor esto de la innovación es para todos? , ¿que es necesario para desarrollarlo en mi negocio?

Le cuento: necesitamos que nuestro cerebro se ponga en un funcionamiento creativo, que expandamos nuestra mente para encontrar nuevas ideas, nuevos productos, nuevas soluciones para la publicidad y la venta. Dentro de nuestra mente están las soluciones que necesitamos poner en marcha esas ideas que no solo evitaran nuestra bancarrota sino que nos llevaran al crecimiento de lo que hagamos. Se trata de poner nuestra mente en funcionamiento y sacarla del modo de la desesperanza, angustia y miedo.

Esta estudiado desde la neurociencia (ciencia que explora el funcionamiento del cerebro humano en sus aspectos cognitivos, de pensamiento, emociones, recuerdos etc.), que todos poseemos la capacidad de innovar, que tenemos que permitir a nuestras neuronas conectarse con esas áreas de la mente que están especializadas y nos dan la capacidad de hacerlo.

Lo que nos impide desarrollar nuestra infinita capacidad innovadora es un estado emocional negativo, lleno de temores, ideas fijas que sirvieron en algún momento pero que ahora ya están superadas por los nuevos tiempos que corren en un mundo que cambia a pasos agigantados y que ya no volverá a ser lo mismo que era.

El comerciante ha cambiado su postura, ahora su cara refleja esperanza, sus ojos han vuelto a vivir.

Es el poder de la innovación en un mundo pospandemia, el que nos llevará a conquistar nuevos horizontes, volver a soñar y trabajar contentos en la certeza que lo mejor para mi vida está por venir.

Médico psicoterapeuta, estudia los avances de la investigación de la mente a través de las neurociencias. Difusor científico, autor de varios libros, conferencista internacional. MN 115316.