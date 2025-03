Javier Milei y Luis Caputo siguen vendiendo humo

El Gobierno festeja los resultados de la menor inflación. Pero las medidas tienen consecuencias. La apuesta por el FMI no es segura.

El problema es que en los últimos días vienen subiendo las reservas brutas internacionales por la suba nominal del oro a nivel internacional que pasó de 2.800 la onza de oro a 3.015 el último viernes , pero nunca aclararon donde terminó el oro que vimos en imágenes de canales de noticias por la autopista Ricchieri camino al aeropuerto de Ezeiza y que supuestamente esos 4.700 kgs de oro, recomprados por el estado nacional en 2021, que el país había perdido en 2019 porque la misma dupla lo empeñó/prendó en 2018 y no se pagaron los 500 millones que obtuvieron en ese momento.

También el mismo viernes se conoció el dato del IPC de febrero 2025, el cual brindó el 2,4%; predecible consecuencia de las subas de servicios públicos y alimentos como la carne. Siendo el menor dato el de ropa de vestir y calzado que otorgó +0,4%. Con referencia a este último dato el Ministro de Economía a última hora del viernes anunció que reducía los aranceles de importación de dichos rubros, cosa que no solo no se entiende sino que no condice con el dato del IPC, a los efectos de bajarles el precio y tornar deflación en el sector textil y de calzado. El cual se daría ante la falta de consumo de dichos productos de todas formas, esa reducción tendrá como consecuencia que esas industrias que producen en el país pasen a estar sobrestockeados, reducir la producción, generar primero suspensiones y posteriormente despidos.

Efecto en la calle 3 o 4 meses de precios bajos por las importaciones (aunque no sean del mismo tipo de calidad) y después estancamiento incluso de los precios importados por caída superior del consumo porque los despedidos dejan de ser consumidores para ser indigentes por no tener ingresos con que consumir.

Todo esto se da en conjunto con la marcha de jubilados y su represión plena y cuidadosamente armada, en conjunto con las declaraciones de Kristalina Georgieva de la semana anterior en lo cual comunicaba que en caso de generar una carta de intención “en algún momento” –porque hasta ahora no existe- no quería tener movilizaciones en las calles.

Como contrapartida la administración nacional haciendo caso omiso de ello generó una represión inaudita con un reportero fotográfico que hoy se debate entre la vida y la muerte, tomando connotación internacional que se suma al escándalo internacional de la criptoestafa $LIBRA. Esto puede llevar a que no se otorgue directamente el acuerdo con el FMI, o sea que no ingrese siquiera U$S0,25, por lo cual todos los esfuerzos a los que sometieron a la ciudadanía terminó siendo un sacrificio inútil.

ANALISTA ECONOMICO Y TRIBUTARISTA