Jujuy, con Morales un endeudamiento infinito

70 millones de dólares para la Emergencia Tabacalera en el 2016, ¿dónde están? Hoy el sector manifiesta estar nuevamente en crisis, sin mostrar una sola inversión en industrialización del producto transformando nuestro tabaco en cigarrillos, y esos dólares en fuentes de trabajo.

120 millones de dólares para la Gestión de Residuos Sólidos GIRSU en el año 2017, ¿Dónde están? No hemos visto más que un par de docenas de camiones, además el servicio de recolección de residuos en las ciudades y pueblos no ha mejorado en nada, no tenemos tratamiento de reciclados, se cobra la alícuota mensual a los contribuyentes y vivimos en medio de basurales semiurbanos.

75 millones de dólares para el Tren Volcán-Humahuaca, ¿Dónde están? No han puesto en dos años desde la aprobación de ese crédito más de dos kilómetros de vías, y no hay ningún avance en una de las propuestas más publicitadas por este gobierno.

150 millones de dólares para el Sistema Fotovoltaico Disperso. ¿Dónde están? Y para que fueron los 4,5 millones de dólares para el Programa PISEAR, los 6,9 millones de dólares para el Programa GIRSAR, o los 2 millones de euros para el Programa PROCANOR.

307 millones de dólares fueron autorizados por la Legislatura de Jujuy el año pasado para Infraestructura Educativa, ¿Dónde están? Porque no hace falta que yo lo diga, pero en Jujuy NO se construyó ninguna escuela nueva, NO se hicieron grandes refacciones en las que tenemos, NO hubo nuevo equipamiento escolar ni material didáctico, mucho menos inversión tecnológica, y hoy lo vemos más que nunca cuando en la cuarentena necesitamos conectividad y computadoras en las manos de nuestros alumnos y docentes.

Capítulo aparte son los 960 millones de dólares de CAUCHARI I, II, y III. Sabemos que parte de ese dinero está invertido en aquel enorme parque solar, pero no sabemos cómo se gastaron, cuanto costaron esos paneles, ni cuando se podrá poner esa planta en funcionamiento; y mientras tanto los jujeños tenemos que pagar enormes facturas de luz, que se han multiplicado en más de un 500% en estos 4 años, no solo por lo que nos cobran la luz y el agua sino por la cantidad de cargas inventadas para obras de infraestructura que nunca se hicieron.

Ése es el detalle de la deuda de Jujuy en dólares. Falta lo que debemos en pesos: son 10 mil millones de pesos más para cubrir déficit presupuestario de gastos corrientes del presupuesto provincial del año 2019, donde están incluidos 400 millones para las obras de infraestructura de las Zonas Francas que obviamente no están hechas, ya vimos hace unas semanas que el propio gobierno decía que no podía establecerse la Feria de Perico en ese predio porque no había nada allí.

Ni siquiera aprovecharon ser los preferidos de Mauricio Macri, ya que Jujuy es la segunda Provincia que más dinero recibió del Gobierno Nacional durante su mandato, después de Provincia de Buenos Aires. ¿Qué hicieron con toda esa plata? ¿Dónde están esos millones de dólares y de pesos que llegaron a Jujuy? ¿Dónde están invertidos todos esos préstamos?

Ningún funcionario del Gobierno Provincial explico nunca como se tomaron esos créditos, en qué montos totales y condiciones de financiamiento, cuanto es la tasa de interés de cada uno de ellos, en cuantos años debemos devolverlos, si hay sustentabilidad para haberlos tomado o una mínima previsión de la capacidad de pago de nuestra Provincia para afrontar los compromisos futuros de esas obligaciones. Ningún diputado provincial de Jujuy sabe eso.

¿Por qué la Legislatura de Jujuy nunca exigió que se rindan cuentas de estos fondos? ¿Por qué se aprobaron uno tras otro esos préstamos millonarios, poniendo en juego el presente y el futuro de los jujeños, sin considerar la más básica información sobre los mismos? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no tomo cartas en el asunto y exigió, como lo establece nuestra Constitución Provincial, que se especifiquen las rendiciones de cuentas correspondientes? ¿Por qué los diputados provinciales, los funcionarios del Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción o algún Fiscal del Poder Judicial de Jujuy no hicieron nada?

Cuadro nota de opinión de Carolina Moisés

¿Por qué hoy se vuelve a autorizar un nuevo endeudamiento por 6 mil millones de pesos si no está claro que hicieron con los 117 mil millones de pesos que ya debemos todos los jujeños? Además, en el actual presupuesto provincial tiene autorizado por Ley Nro. 6149 endeudarse en 5.5 mil millones, ¿debemos suponer que ya tomaron créditos por esa autorización presupuestaria?

No es posible que los jujeños no sepamos que pasó con nuestro dinero, aunque algunos preguntemos insistentemente nadie nos responde, y el silencio cómplice de quienes tienen la responsabilidad directa de controlar al Gobierno Provincial es lo que ha permitido esta situación de corrupción y falta de trasparencia e información pública. Espero que los diputados provinciales no autoricen este nuevo endeudamiento sin antes haber recibido una rendición de cuentas completa sobre la Deuda Publica Provincial.

Hoy Gerardo Morales tiene la suma del poder público en Jujuy. La mala administración no puede taparse con nada, los millones de dólares que debemos los jujeños tampoco.

(*) Diputada de la Nación, Frente de Todos – Partido Justicialista - Jujuy