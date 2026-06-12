El PJ del norte en la encrucijada: la Justicia ordena correcciones en Salta y ratifica la intervención en Jujuy

Mientras en Salta el Juzgado Federal N° 1 ordenó corregir aspectos centrales de la convocatoria electoral a internas del Partido Justicialista, en Jujuy la Cámara Nacional Electoral ratificó la intervención judicial y cerró la puerta a las apelaciones del kirchnerismo, abriendo el camino a un proceso de normalización inmediato.

El peronismo del norte atraviesa días de definiciones judiciales que impactarán en la reconfiguración institucional de los partidos. Mientras en Salta el Juzgado Federal N° 1 ordenó corregir aspectos centrales de la convocatoria electoral a internas del Partido Justicialista, en Jujuy la Cámara Nacional Electoral (CNE) ratificó la intervención judicial y cerró la puerta a las apelaciones del kirchnerismo, abriendo el camino a un proceso de normalización inmediato.

En Salta, el juez federal Julio Leonardo Bavio -integrante del tribunal que firmó la resolución del 11 de junio- hizo lugar parcialmente a una apelación presentada por los delegados normalizadores Pablo Kosiner y Nora Patricia Cannuni contra la Resolución N° 02/2026 de la Junta Electoral del PJ salteño. El fallo, que no suspende la interna prevista para el 2 de agosto pero obliga a readecuar el proceso, representa un revés para la intervención judicial que conduce José Luis Gambetta.

La decisión judicial puso en la mira dos aspectos. Sobre el sistema de votación , la Junta Electoral deberá determinar e informar si la elección interna se realizará mediante voto electrónico o boleta tradicional de papel. Bavio consideró que la postergación de esta definición -argumentada como "improcedente" porque aún no era el momento oportuno del cronograma- vulnera el principio de igualdad de oportunidades entre las listas competidoras. "Determinar el sistema aplicable es esencial para que los contendientes tengan un grado razonable de igualdad", sostuvo el magistrado, citando doctrina electoral.

La segunda observación es sobre la distribución de los congresales , ya que el fallo sostiene que, según registros oficiales de la Secretaría Electoral, el PJ salteño cuenta con 90.821 afiliados en toda la provincia, de los cuales 34.904 corresponden al departamento Capital. La Carta Orgánica establece una fórmula de representación: 2 congresales por departamento más 1 adicional por cada 2.000 afiliados (o fracción mayor a 1.000). Aplicando esa fórmula, Capital debería tener 19 congresales, no los 31 que le asignó la convocatoria impugnada, una cifra que solo sería coherente si el distrito concentrara el 63% del padrón provincial.

"La Carta Orgánica es la ley fundamental a la que deben someterse las autoridades y afiliados", recordó el fallo, citando jurisprudencia de la CNE. La Junta deberá ahora revisar la distribución para todos los departamentos, publicar una nueva convocatoria en el Boletín Oficial y en un diario de circulación provincial, y readecuar las etapas pendientes del cronograma.

El juez rechazó los reclamos sobre financiamiento de boletas, distribución territorial de mesas, designación de autoridades de mesa, logística y notificaciones, considerándolos cuestiones organizativas que corresponden resolver en la etapa oportuna del proceso. También desestimó el planteo sobre el sistema de adjudicación de cargos para minorías, al estar regulado por la propia Carta Orgánica.

El fallo de Bavio no cierra el conflicto. Todavía resta una definición de la jueza federal María Servini sobre la intervención judicial del PJ salteño, otra causa en la que Pablo Kosiner actúa como delegado normalizador designado por el Congreso Nacional del partido. "Seguimos sosteniendo que la Justicia debe respetar la autonomía de los partidos políticos y las decisiones de sus cuerpos orgánicos. Las elecciones internas las debe organizar el Partido Justicialista y no una intervención judicial", sostuvo Kosiner a Ámbito.

Jujuy: la CNE cerró la demanda kirchnerista

En paralelo, la Cámara Nacional Electoral emitió una resolución que pone fin definitivo a tres años de intervención judicial del PJ jujeño, rechazando las apelaciones de La Cámpora y el Partido Justicialista Nacional. El fallo confirmó la intervención como mecanismo válido pero propone evaluar al interventor, el salteño Ricardo Villada, por haber sido sugerido por "una de las partes". Ahora le corresponde al juez electoral de Jujuy, Esteban Hansen, designar "con celeridad" a un nuevo interventor que reemplace a Villada y encabece la normalización del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgElecciones/status/2065421766416073148?s=20&partner=&hide_thread=false Partido Justicialista Jujuy: La Cámara Electoral confirmó la intervención pero apartó a Ricardo Villada como interventor y ordenó designar uno nuevo porque fue nombrado a propuesta de uno de los sectores involucrados en las próximas elecciones internas. https://t.co/WB3WljryW7 — Arg Elecciones | Data & votos (@ArgElecciones) June 12, 2026

Villada se mostró tranquilo ante la resolución, consultado por la prensa. "La Justicia no cuestionó mi accionar, que en todo momento fue de carácter independiente y buscando un equilibrio entre todos los sectores". Y agregó que espera que su sucesor continúe "acelerando" el proceso para que el PJ jujeño "merezca tener autoridades electas por sus afiliados".

La resolución de la Cámara Nacional Electoral dejó en claro que la función de la Justicia es "velar por la transparente expresión de representatividad" y que la realización de elecciones libres y democráticas en los partidos políticos constituye la finalidad última para salvaguardar los intereses de los afiliados.

Las dos resoluciones -aunque con matices distintos- posicionaron a la Justicia electoral como árbitro de las internas peronistas, al corregir irregularidades técnicas, como en Salta, o validando la transición hacia la normalización, como en Jujuy. Mientras tanto, se señaló que desde el PJ Nacional se sigue de carca cómo dos distritos estratégicos del norte quedaron bajo la lupa judicial. Con elecciones internas en Salta el 2 de agosto y un proceso de normalización acelerado en Jujuy, el peronismo enfrenta una carrera contrarreloj, rumbo a las elecciones generales de 2027.