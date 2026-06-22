La divergencia estructural: el límite del mercado interno y la urgencia de los incentivos productivos

Mientras el sector externo tracciona, el ahogo del consumo y el estrés crediticio exigen calibrar los incentivos para reconvertir la industria sin fracturar el sistema.

La economía argentina transita actualmente por un sendero de extrema dualidad , configurando un escenario donde la macroeconomía financiera y el sector externo exhiben señales de estabilización, mientras que la microeconomía y la economía real acusan el impacto de una dinámica regresiva profunda . Este fenómeno de dos velocidades no es inédito en procesos de reordenamiento de precios relativos, pero la intensidad y la velocidad de la contracción en curso exigen una lectura minuciosa para evitar que la recesión del mercado interno termine por socavar la sustentabilidad de todo el programa económico.

El análisis detallado de los indicadores correspondientes al segundo trimestre del año resulta vital hoy mismo, no solo para comprender la profundidad del valle recesivo, sino para anticipar el punto de fractura potencial del tejido productivo y social. Los datos de mayo y abril exponen una desconexión alarmante entre las proyecciones de una recuperación en forma de "V" y la realidad de una demanda agregada que aún no encuentra su piso definitivo, alertando sobre la necesidad imperiosa de gestionar los tiempos de la transición estructural.

Los datos de recaudación tributaria correspondientes al mes de mayo ofrecen una radiografía ineludible del estado del consumo masivo . Los tributos directamente vinculados a la actividad transaccional interna, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Débitos y Créditos (conocido como el impuesto al cheque), experimentaron caídas en términos reales del 6,9% y 3,6% respectivamente. Estas cifras, desprovistas del componente inflacionario, certifican que el volumen físico de las operaciones comerciales continúa en franco declive.

Si bien la recaudación total logró quebrar una racha de seis meses consecutivos de caída al exhibir una mejora real del 1,8% , este indicador esconde una profunda trampa analítica. El repunte se explica de manera exclusiva por un incremento extraordinario en el Impuesto a las Ganancias, traccionado por la situación particular de liquidación de un sector específico. Esta excepcionalidad fiscal funciona como un espejismo: maquilla la vulnerabilidad estructural de los ingresos del Tesoro Nacional. En la medida en que la recuperación tributaria dependa de factores exógenos y no de una reactivación genuina de la base imponible atada al consumo, la preocupación sobre la sostenibilidad del frente fiscal y la capacidad para mantener el equilibrio financiero a largo plazo se mantiene plenamente vigente.

En el frente externo, el resultado de la balanza comercial de bienes arrojó un superávit robusto de u$s3.504 millones . A primera vista, este guarismo representa un triunfo para la acumulación de reservas y la solvencia externa del país. Sin embargo, al desarmar la composición de este saldo, emerge una dinámica altamente perniciosa para el entramado productivo nacional .

Las importaciones totales cayeron un 7% interanual, pero la desagregación interna de esta cifra es el verdadero indicador líder del ciclo económico. Las importaciones de insumos productivos sin energía —aquellos insumos indispensables que la industria local utiliza para fabricar bienes finales— se desplomaron un 20% frente a 2023. En abierto contraste, la importación de bienes de consumo final experimentó un salto astronómico del 70%.

Este cruce de datos describe una sustitución acelerada de la producción doméstica por importaciones terminadas, en un contexto donde las fábricas locales están apagando sus líneas de montaje por falta de demanda. Este efecto crowding-in de bienes extranjeros sobre las góndolas, combinado con el encarecimiento en dólares de la producción local, está acelerando una contracción industrial que excede la mera depuración de ineficiencias y comienza a afectar la capacidad instalada básica.

El umbral de estrés sistémico: la explosión de la mora crediticia

La parálisis industrial tiene su correlato inmediato en el mercado laboral. La pérdida de puestos de trabajo asalariados formales, parcialmente amortiguada en las estadísticas por un incremento en el autoempleo de estricta subsistencia, se conjuga con una caída persistente del salario en términos reales. La contracción resultante en la masa salarial global ha empujado a la economía hacia un peligroso umbral de estrés sistémico, donde el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para transformarse en un mecanismo de supervivencia, y finalmente, en una carga insostenible.

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El sistema financiero registró en abril de 2026 el decimosexto incremento consecutivo en sus índices de irregularidad. La morosidad de las familias alcanzó un récord histórico del 12,1%. El dato alarma no solo por su magnitud, sino por la extrema velocidad de deterioro: hace exactamente un año, en abril de 2025, el ratio se ubicaba en apenas el 3,7%. Un salto que implica haber cuadriplicado la incapacidad de pago en apenas doce meses, marcando una dinámica regresiva que supera cualquier registro histórico previo en tan corto lapso.

El desglose de esta mora expone las prioridades de los hogares ante el estrangulamiento de liquidez. Los préstamos personales lideran el nivel de default con un 14,9%, seguidos de cerca por los saldos impagos en tarjetas de crédito, que trepan al 12,5%. La señal definitiva de alerta máxima la otorgan los créditos hipotecarios, un segmento caracterizado históricamente por su robusta estabilidad y alta prioridad de pago, que ya registran una mora en ascenso del 1,5%.

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El sector corporativo no escapa a esta ruptura de la cadena de pagos. Las empresas acumulan 12 meses ininterrumpidos de incremento en su morosidad, escalando del 0,9% al 3,3% en el mismo período interanual. Esta erosión de la solvencia empresarial confirma que el estrés no es únicamente un fenómeno de los hogares, sino que atraviesa transversalmente el flujo de caja del sector productivo.

El termómetro minorista y la trampa de los promedios

La debilidad del sector interno se corrobora en las terminales de consumo masivo. Los reportes de ventas en canales minoristas muestran un terreno que aún no logra consolidar un piso firme. Aunque los supermercados exhibieron en abril un marginal repunte intermensual del 0,8%, los canales alternativos como autoservicios y centros comerciales registraron nuevas contracciones del 1,1% y 0,8%, respectivamente.

La gravedad del escenario se dimensiona correctamente al observar la serie interanual. Los tres grandes sectores evidencian caídas reales sustanciales: supermercados retrocediendo al 3,3%, autoservicios contrayéndose un 3,2% y shoppings sufriendo una merma del 5,7%. Este último dato confirma que el consumo discrecional —aquel no vinculado a necesidades de subsistencia inmediata— se encuentra virtualmente paralizado.

La reconversión productiva y la gestión de las velocidades

La coexistencia de un sector externo pujante y un mercado interno deprimido exige un punto de equilibrio urgente para evitar que el ajuste genere daños irreparables en la matriz económica. La visión estratégica de volcar los motores del crecimiento hacia sectores donde Argentina posee indudables ventajas competitivas y comparativas —como la energía, la minería y el sector agroindustrial— es correcta desde el punto de vista del desarrollo a largo plazo. No obstante, la industria tradicional, forjada bajo otro modelo de incentivos, no puede reconvertirse en el aire.

Es aquí donde la planificación macroeconómica debe operar, no a través de directrices impositivas o la indicación centralizada sobre qué producir, sino mediante la correcta calibración de los incentivos en un libre mercado. La migración del capital y del empleo desde sectores ineficientes hacia los nuevos polos dinámicos requiere financiamiento, reglas de juego previsibles y, fundamentalmente, la gestión inteligente de las velocidades.

Acelerar las herramientas de conversión industrial y dotar al sector privado de los instrumentos crediticios y fiscales para integrarse a las nuevas cadenas de valor exportadoras es hoy el desafío excluyente. Si la tasa de destrucción de la vieja economía industrial supera holgadamente la velocidad de absorción y creación de empleo de los sectores emergentes vinculados a la energía y el campo, el modelo enfrentará una severa crisis de viabilidad operativa. La clave del éxito no radica únicamente en sostener la brújula hacia la modernización productiva, sino en construir el puente financiero e institucional que permita al aparato productivo cruzar el abismo de la transición.