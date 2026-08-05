Luis Caputo: "Que crezcan los sectores que generan dólares beneficia al resto de la economía" + Agregar ámbito en









El titular del Palacio de Hacienda participó del evento de la Cámara de Agentes de Bolsa, donde apuntó contra quienes hablan de un crecimiento heterogéneo y destacan la caída de industria. "En el modelo de los cacks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada".

Caputo: "En el modelo de los cacks anteriores, la industria cayó 10% a pesar de estar subsidiada".

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el modelo económico al afirmar que "crezcan los sectores que generan dólares beneficia al resto de la economía", en línea con la mirada de Javier Milei y en contradicción la mirada de la oposición que apunta por la caída de la industria y el comercio.

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"Parecía que veníamos en un boom de industria de 2011 a 2023. Era exactamente lo contrario. La industria en esos años, en el modelo de los cracs anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos hasta 10 veces lo que valía", apuntó Toto en el evento "Miradas al futuro" organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa en el Hotel Sheraton.

La palabra de Caputo en la Cámara de Agentes de Bolsa Sobre la herencia recibida, Caputo resaltó que "la Argentina ha sido arrasada desde el punto de vista económico e institucional, moral y de la confianza", pese a haber sido parte del gobierno de Mauricio Macri, en su momento como ministro de Finanzas y luego como presidente del Banco Central, cuando se "reperfiló" deuda en pesos.

"Hay una cosa diferente que hacemos del pasado: es la primera vez que Argentina evita una crisis sin violar el respeto a la propiedad privada", añadió el Ministro preferido de Milei.

Además, retomó que el proceso de fuerte desaceleración inflacionaria se dio gracias a que el Banco Central (BCRA) es independiente y no financia al Tesoro, lo cual "generó un proceso mucho más fuerte que lo que cualquiera hubiera imaginado". En ese sentido, agregó que "lleva bastante tiempo llegar a una desinflación con los programas de estabilización".