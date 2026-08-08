Cómo realizar denuncias y reclamos en ANSES

El organismo cuenta con canales para reportar irregularidades, presentar quejas y hacer el seguimiento de trámites, sin necesidad de acudir a una oficina.

Las denuncias pueden hacerse por Internet, teléfono o de manera presencial, según el tipo de situación que quiera informar el ciudadano.

Quienes cobran una prestación de ANSES o realizan trámites ante el organismo tienen distintas herramientas para presentar reclamos , denunciar irregularidades o informar situaciones que puedan afectar sus derechos. El procedimiento puede completarse de forma presencial, telefónica o por internet y, en muchos casos, no requiere asistir a una oficina.

El sistema de denuncias y reclamos está pensado para canalizar situaciones vinculadas con el funcionamiento del organismo, demoras administrativas, posibles hechos de corrupción, estafas, incumplimientos o inconvenientes surgidos durante la atención. ANSES recuerda que todos sus trámites son gratuitos y que nunca solicita datos personales , claves bancarias o información confidencial por teléfono, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Antes de iniciar un reclamo, también es importante distinguir si se trata de una consulta sobre una prestación o de una denuncia por una irregularidad. En el primer caso, muchas gestiones pueden resolverse desde mi ANSES , la Atención Virtual o la línea telefónica 130. Cuando existe un hecho que debe ser investigado, corresponde utilizar el canal específico de denuncias del organismo.

Los reclamos están destinados a resolver problemas relacionados con prestaciones, expedientes o la atención recibida por parte del organismo. Por ejemplo, pueden presentarse cuando un trámite supera los plazos previstos sin resolución, si existe un inconveniente con el cobro de una prestación, cuando aparecen errores en los datos personales o familiares registrados o si hubo inconvenientes durante la atención presencial o virtual.

Las denuncias están orientadas a informar hechos que podrían constituir una irregularidad . ANSES recibe presentaciones relacionadas con posibles casos de fraude, uso indebido de beneficios, falsificación de documentación, pedidos de dinero para realizar trámites, estafas, incumplimientos de empleados o cualquier conducta que pueda afectar el correcto funcionamiento del organismo.

El organismo dispone de distintos canales para realizar estas presentaciones. Las denuncias pueden iniciarse desde mi ANSES, llamando al 130, de forma presencial en una oficina de ANSES o mediante una presentación escrita enviada a la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad de Buenos Aires.

ANSES

¿Las denuncias en ANSES son anónimas?

Sí. ANSES permite realizar denuncias anónimas cuando la persona considera que revelar su identidad puede generarle inconvenientes o cuando simplemente prefiere preservar sus datos personales. Esa posibilidad está contemplada dentro del sistema oficial de denuncias del organismo.

No obstante, cuando el denunciante decide identificarse y aporta información de contacto, el organismo puede solicitar datos adicionales si resultan necesarios para avanzar con la investigación o ampliar los detalles del hecho informado. En cualquier caso, ANSES señala que toda la información suministrada es tratada bajo criterios de confidencialidad.

Paso a paso: cómo hacer un reclamo desde mi ANSES o la App

La forma más rápida de iniciar un reclamo o una denuncia es ingresar a mi ANSES, ya sea desde la versión web o mediante la aplicación oficial. Para acceder es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, el usuario debe dirigirse a la sección "Denuncias y Reclamos" y seleccionar la opción correspondiente según el trámite que quiera realizar.

Después, el sistema solicitará completar un formulario con la información relacionada con el hecho que se desea informar. Es importante describir la situación con la mayor precisión posible y adjuntar documentación si el trámite lo permite. Una vez enviada la presentación, el organismo genera una constancia que permite realizar el seguimiento posterior.

Quienes prefieran realizar el trámite por teléfono pueden comunicarse con la línea gratuita 130, donde reciben orientación sobre el canal adecuado para cada caso. Además, ANSES mantiene disponible la Atención Virtual para consultas y numerosos trámites que pueden resolverse sin ir a una oficina.