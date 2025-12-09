La etapa de crecimiento

Con inflación en descenso, superávit fiscal y récord energético, el Gobierno impulsa reformas clave para consolidar el orden macroeconómico y abrir una nueva etapa de crecimiento sostenido.

Argentina atraviesa un momento distinto . Después de una etapa difícil para todos los argentinos, de ordenamiento macroeconómico , el país comienza a ingresar en una fase de inversión, producción y crecimiento . Según las proyecciones oficiales y privadas, la economía crecería alrededor del 5% en 2025 , un quiebre importante después de casi tres décadas sin expansión sostenida .

Al asumir en diciembre de 2023, el Gobierno recibió un cuadro económico y social extremadamente delicado . La inflación acumulada de los cuatro años previos fue del 1.147% . En la primera semana de diciembre avanzaba al 1% diario . El 54% de la población vivía bajo la línea de pobreza. El salario mínimo había caído a su peor nivel en 16 años y las jubilaciones habían perdido más del 40% de su poder adquisitivo .

En lo macroeconómico, la situación era crítica: emisión por casi el 14% del PBI , reservas internacionales en u$s15.000 millones negativo y un riesgo país por encima de los 2.000 puntos . No había crédito, confianza ni horizonte .

Frente a ese escenario, persistir en los mismos enfoques hubiese implicado más deterioro. El país estaba obligado a encarar un cambio profundo , sin gradualismos ni parches .

A dos años de iniciado el proceso, los avances son visibles. La inflación bajó de 211% anual a niveles cercanos al 30% . Se recuperó el superávit fiscal , condición indispensable para cualquier estabilidad duradera . Bajaron la deuda , el riesgo país y la presión sobre el tipo de cambio .

También se registran avances en energía: la Argentina alcanzó el superávit energético más alto de los últimos 35 años y la mayor producción de hidrocarburos en dos décadas. A esto se suma el impulso del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI): 9 proyectos ya aprobados por u$s15.729 millones y otros 13 en evaluación por u$s19.834 millones, que representan más de 18.000 empleos directos.

En definitiva, el país volvió a tener un rumbo claro y previsible. Y ese ordenamiento es la base sobre la cual se construye cualquier etapa de expansión. Sin embargo, el crecimiento no es automático. Todavía falta. Y para eso estamos trabajando.

El primer paso: el país necesita aprobar un Presupuesto que consolide el orden fiscal, con el gasto público más bajo en tres décadas y, al mismo tiempo, mayores recursos reales para educación, salud y seguridad.

Segundo. Modernización laboral para generar empleo formal y dar previsibilidad a las empresas. Es indispensable modernizar el régimen laboral, reducir la litigiosidad y dejar atrás 15 años sin generar un solo puesto de trabajo formal.

Por otro lado, Argentina necesita avanzar hacia un sistema impositivo más simple, que permita bajar impuestos y devuelva autonomía real a las provincias. Este gobierno ya bajó 19 impuestos, a diferencia del anterior que entre creación y aumento generó 33. Falta, pero este es el camino.

Y vamos también por un Código Penal con penas adecuadas para los delitos frecuentes, imprescriptibilidad de los delitos graves y una política firme frente a la corrupción.

La Argentina tiene por delante una oportunidad concreta. Para que el crecimiento sea sostenido, es imprescindible consolidar las bases ya construidas y avanzar en las reformas pendientes. Ese es el desafío y también mi compromiso: trabajar en equipo para aprobar las reformas que eligieron los argentinos y que me encomendó el presidente Milei.