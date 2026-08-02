Horror en Mar del Plata: encontraron muerta a una mujer que había ido a una falsa entrevista laboral + Agregar ámbito en









La víctima había salido de su casa tras ser convocada a una presunta entrevista laboral. Horas más tarde fue hallada sin vida en una playa del sur de Mar del Plata. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y analiza si la falsa oferta de empleo fue utilizada para atraerla hasta el lugar.

Juana Antonich, madre de dos niñas, salió para una falsa entrevista laboral y fue hallada sin vida. Su familia reclama justicia y critica la demora policial.

La Justicia investiga el crimen de Juana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años. La joven se ausentó de su hogar en Mar del Plata el viernes pasado por la tarde para concurrir a una presunta entrevista de trabajo y no volvió.

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Ahora las autoridades investigan la muerte de Antonich, que fue encontrada muerta en una playa del sur de la ciudad balnearia luego de haber salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral. La principal hipótesis es que la convocatoria era falsa y habría sido utilizada para atraer a la víctima hasta el lugar donde finalmente apareció sin vida.

Hallaron muerta a una joven y sospechan de una falsa entrevista laboral Según declaró su madre al portal 0223, la joven fue a una búsqueda laboral cuando fue contactada mediante Facebook. Le solicitaron que se dirigiera a un inexistente "Balneario Punta Mogotes Cero" y le pidieron una fotografía para tramitar un carnet. Un conductor de remís habría pasado por ella y, de acuerdo al testimonio familiar, en el sitio la aguardaban otros tres individuos.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, la mujer informó a su entorno que se dirigiría a una entrevista de trabajo. Sin embargo, con el paso de las horas dejó de responder los mensajes y su familia comenzó a buscarla. Poco después, su cuerpo fue encontrado en la zona costera del sur marplatense.

Tras el hallazgo, personal policial y peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para preservar pruebas y relevar indicios que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte. La fiscalía ordenó la realización de la autopsia y el análisis de teléfonos celulares, cámaras de seguridad y registros de comunicaciones para determinar quién la contactó y cómo llegó hasta ese sitio.

La mujer había informado a su familia que asistiría a una entrevista laboral. Su cuerpo fue hallado horas más tarde en la costa marplatense y los investigadores analizan quién la citó y qué ocurrió. Cómo fue la búsqueda de la joven Una amiga ingresó a la cuenta de Facebook de Juana y halló el diálogo con quien la había convocado. Desde entonces, empezaron a rastrear sus pasos por medios propios. "Ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin respaldo policial", sostuvo María. La pesquisa los condujo hasta una playa del sur, donde uno de sus hermanos localizó el cadáver debajo de un contenedor, envuelto en una sábana. El hallazgo conmocionó a la comunidad y disparó un pedido de respuestas inmediatas. Los allegados de Juana denuncian que, de haberse tomado la denuncia a tiempo, quizás el desenlace habría sido otro. Señalan además que la falta de intervención policial durante los primeros días fue determinante para que ellos mismos tuvieran que asumir la investigación por su cuenta. La causa quedó en manos del fiscal de turno, quien ordenó las pericias de rigor sobre el cuerpo y la escena del crimen. Se esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las comunicaciones digitales que mantuvo la víctima con su agresor. Mientras tanto, la familia exige que se identifique y detenga a los responsables, y advierte que no cesarán en su reclamo hasta que se haga justicia por Juana y sus dos hijas pequeñas, que hoy quedaron huérfanas de madre.