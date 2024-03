Las fantasías del señor Milei y el cuento del tío

Ya no existen buzones de correo en nuestro querido país o, así por lo menos creo, y tampoco, me parece, compatriotas dispuestos a comprarlos. Pero, ¿qué pasaría si tomamos un buzón y lo adornamos con hermosas borlas tan relucientes como el oro? Posiblemente, algunos por complacencia o por necesidad podrían querer comprarlo. Esto podría estar pasando con el buzón de la reactivación en V.

El primer adorno: el salario. Luego de caer fuertemente, se recuperaría por imperio de las paritarias y se convertiría en el primer motor de la economía. Pero, ¿puede ocurrir esto realmente? Los empresarios lograron la plena libertad de sus precios y los aumentaron fuertemente, no sólo para compensar el aumento de sus costos sino para recuperar o ganar márgenes, utilidad. ¿estarán dispuestos a sacrificarlos para permitir una recuperación real de los salarios? El adorno comienza a perder brillo. Luego, las empresas están soportando una fuerte caída en sus ventas, algunas de un 10% otras de un 20, otras aún más y otras no están vendiendo nada. Entonces, ¿de dónde saldrían los fondos para pagar los mayores salarios? El adorno no sólo pierde brillo, sino que se deshilacha. Por último, las empresas están comenzando un proceso de suspensiones y despidos y otras directamente cierran sus puertas. Entonces, no sólo no puede haber una recuperación del total de salarios pagados en la economía sino, más bien, una fuerte disminución. Así que, desapareció el primer adorno.