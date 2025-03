Las mujeres en nuestro tiempo: ¿la equidad se logra sin conflicto?

En Argentina la sociedad demanda equidad, pero eso no significa que esa equidad se logre sin conflicto y sin rivalidades incluso intragéneros.

Culturalmente aún no se ha podido salir de la estigmatización de que todas son locas, demandantes, quejosas. Esta estigmatización sigue siendo una estrategia moral y machista que anula la posibilidad de ser contadas una por una y a cada una en su singularidad, en sus diferencias creativas y creadoras.

Defender los derechos de las mujeres no significa tampoco idealizarlas, sino reconocer el aporte inconmensurable que brindan a las sociedades y las familias.

Aquellos que consideran a esta fecha innecesaria alegan que, por lo menos en el Occidente de nuestros días, las mujeres han dejado de ser el sexo débil. La mera oposición entre sexo débil y fuerte ya es discriminante; la mujer no ha sido ni es débil, sino ha sido el sexo más oprimido y acosado.

¿Si hubiese sido realmente débil, qué necesidad de debilitarla aún más y en algunos casos hasta dejar de considerarla un “ser humano”? Durante siglos se consiguió arrebatar a las mujeres su fortaleza emocional y su potencia creadora y de esa manera sostener el patriarcado machista y autoritario.

Las mujeres más oprimidas sostuvieron por sometimiento la idealización al poderoso, al amo. Así fue como las luchadoras por los derechos femeninos fueron brutalmente acalladas con el silencio de otras mujeres que se consideraban moralmente superiores. ¿Acaso la lucha por el aborto decidido no continua siendo un tema utilizado moralmente?

Las mujeres como todos los géneros, tenemos conflictos y ambivalencias incluso con nuestros seres más cercanos. Por eso la lucha sigue siendo no solo por restaurar derechos en los contextos culturales sino, principalmente, para seguir transformando la opresión emocional y psíquica en potencia creadora con valor social, político y económico.

Solo si nos deshacemos del prejuicio que cataloga a las personas en inferiores y superiores, y sólo si el conjunto social toma conciencia del obstáculo que representa en el desarrollo individual y colectivo la violencia al semejante, podremos alcanzar alguna modificación en la estructura de los vínculos de parentesco y el respeto al

si dos mujeres compiten y rivalizan con violencia resquebrajan la sororidad que nos adeudamos unas a las otras ante los efectos del "discurso macho" que es un discurso fanático a nivel de la sexualidad.

Hoy debemos pensar el rol social de las mujeres en el contexto de sociedades en crisis porque la historia nos ha demostrado que en épocas de turbulencias sociales las mujeres cumplen un rol esencial en la sobrevivencia y la resiliencia principalmente cuando están creciendo los discursos anti humanitaristas por ejemplo en contra de los refugiados y asilados.

Lo que ha ocurrido últimamente es que las organizaciones feministas no se han pronunciado por las secuestradas en manos de Hamas, por las mujeres de África y Asia y eso desprestigia la lucha femenina. Las ideologías extremas atacan la sororidad y la justicia.

Por lo tanto, veo que hay discursos que verdaderamente trabajan por una mejor organización social en la cual se reduzcan las discriminaciones y exclusiones, y movimientos que se aferran a fundamentalismos por lo cual terminan siendo refugios cínicos. ¿Qué quiero significar? Que tienen una doble moral por lo cual dicen que luchan por la equidad, pero para algunas y algunos y no para todos.

Entonces, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres para transmitir a las generaciones que nos suceden que las mujeres somos sujetos de derechos civiles y que la sororidad a veces no alcanza y hace falta el apoyo de los hombres y de todos los géneros en la lucha feminista.

La necesidad de poder y dominio sobre las mujeres es un goce cruel, arbitrario y Freud descubrió su sustrato psicológico en la denigración de lo femenino; la denigración de lo femenino abarca a la mujer, a la maternidad y a la productividad femenina. Si hay un sustrato estructural entonces la intolerancia a la diversidad sexual no es erradicable totalmente, lo cual no obsta para luchar por deshacernos de prejuicios, racismos y fanatismos y lograr alguna modificación en la estructura de los vínculos de parentesco y sociales.

La violencia al semejante y por ende la violencia entre géneros tanto intrafamiliar como social y cultural requieren, para contrarrestarse, de políticas educativas, psicológicas, médicas, vecinales y comunitarias y de recursos económicos para hogares protegidos y asistencia a las víctimas y sus hijos. En muchos casos es la solidaridad vecinal la que contribuye a que una mujer no sea agredida porque aún hoy existen fuerzas de seguridad que no dan crédito a las denuncias por la violencia intergéneros.

Como última reflexión, estoy convencida que una sociedad justa e igualitaria se construye con la inclusión y el respeto de todos los géneros sexuales.

Presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Vice President International Council of Jewish Women and Vice Chair ICJW Status of Women Committee.