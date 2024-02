Los 10 cambios urgentes que necesita el sistema de salud argentino

El sistema de salud argentino no está conducido por ángeles, ni ejecutado por querubines. Son necesarias mejores prestaciones en un marco de equilibrio económico entre los adelantos científicos efectivos.

El 6 de febrero de 1791, el futuro presidente de los Estados Unidos, James Madison , publicó un artículo que inmortalizó su pensamiento: “No somos ángeles y, por lo tanto, necesitamos leyes”. No en vano, Madison es considerado el padre de la Constitución norteamericana, que inspiró a Alberdi para la construcción de nuestra ley fundamental.

Todo sistema legislativo está basado en el equilibrio de los poderes (balance and counterbalance). El mismo Madison insistía en el control de los autoridades por parte de los electores y las mismas autoridades. Lo esencial para el entonces futuro presidente era evitar el abuso de la posición dominante.

El sistema de salud argentino no está conducido por ángeles, ni ejecutado por querubines. Los pecados de pensamiento, palabra y omisión están a la orden del día entre gerenciadores y efectores. Y estos pecados condujeron al fracaso del presente esquema: el hospital público está colapsado por deber soportar fracciones crecientes de la población debido a la pauperización del país. Las obras sociales sindicales, sin control ni gestión, se han acostumbrado a un apoyo económico irrestricto del Estado sin supervisión de los gastos administrativos (que llegan a octuplicarse por falta de rigor administrativo y multiplicación de gerenciadores que crían sus quintitas). Por último, las prepagas no han demostrado estar a la altura de las expectativas, convertidas en máquinas de impedir sin rigor administrativo ni científico. Tener turnos disponibles para dentro de cuatro o más meses, no es precisamente un éxito, y que los prestadores cobren a 120 días es solo un signo de mala administración.