Por qué aparece la caspa en otoño y para qué sirve controlar la temperatura del agua al bañarte

Cuando llega la temporada fresca, el cuero cabelludo cambia y hay un hábito que puede influir en su apariencia, para bien o para mal.

Los cambios que sufre el ambiente en otoño impactan directamente en el cuero cabelludo y su salud.

Cuando llega el otoño, baja la temperatura y muchas personas notan cambios en el cabello y el cuero cabelludo. Entre los problemas más frecuentes está la caspa , una enemiga histórica de la salud capilar que aparece acompañada por la picazón o incomodidad . Aunque no todo el mundo habla de esto, es en realidad una situación bastante común .

Este fenómeno no se da por casualidad, las variaciones del clima , la rutina y ciertos hábitos influyen en la salud capilar. Incluso los detalles más simples, como la forma de lavar el pelo, pueden incidir en la aparición o en la intensidad de este problema.

La caspa tiene múltiples causas, pero una de las más habituales se debe a la actividad de un microorganismo presente en el cuero cabelludo . Este agente acelera la renovación de las células de la piel, lo que genera que se desprendan muy rápido y se hagan visibles en forma de escamas .

Al llegar otoño, no solo cambia el ambiente, también cambia la rutina y eso afecta especialmente al cuero cabelludo.

Durante el otoño hay varios factores que favorecen su aparición, por ejemplo, el descenso de la temperatura, la menor humedad en el ambiente y el uso de calefacción contribuyen a resecar la piel . A eso incluso se le suman los cambios bruscos entre espacios cerrados y exteriores, que afectan el equilibrio del cuero cabelludo.

También influyen los hábitos que se arrastran desde el verano, por ejemplo, la exposición al sol y al agua de mar suele mejorar momentáneamente la situación, pero al volver a la rutina muchas personas dejan de llevar ciertos cuidados, lo que genera una reaparición más intensa.

Otro punto a considerar es la frecuencia de lavado, si bien espaciar demasiado la limpieza no provoca caspa por sí mismo, sí permite que las escamas se acumulen y se vuelvan más visibles. Además, el uso de productos para peinar sin una correcta higiene puede agravar el cuadro.

Caspa mujer pelo cabeza Cuando bajan las temperaturas, el cambio en el ambiente también afecta el cuero cabelludo. Freepik

Cómo combatirla durante el otoño

El primer paso para tratar la caspa es identificar el tipo que se presenta. Como no todos los casos requieren el mismo procedimiento, hay que consultar con un especialista para elegir el tratamiento adecuado.

Existen champús especiales para caspa con distintos componentes activos. Algunos actúan contra los microorganismos, pero otros regulan la renovación celular o alivian la irritación. El modo de aplicación también es importante, se recomienda dejar actuar el producto unos minutos antes de enjuagar para lograr mejores resultados.

Más allá de los productos, hay también ciertos cambios en la rutina que pueden ayudar, por ejemplo, mantener una alimentación equilibrada, con alimentos ricos en vitaminas y minerales, contribuye al bienestar general del cabello. También es necesario moderar el consumo de bebidas estimulantes y alcohólicas.

Para el cuidado diario, es fundamental evitar el uso excesivo de secadores o planchas, reducir la fricción con toallas y elegir productos adecuados para cada tipo de cabello. La constancia en estos hábitos va a ser fundamental para mantener el equilibrio del cuero cabelludo.

Para qué sirve controlar la temperatura del agua

Uno de los factores menos considerados, pero que impacta demasiado, es la temperatura del agua durante el lavado, porque el uso de agua muy caliente puede perjudicar la salud capilar, ya que elimina los aceites naturales que protegen la piel.

Cuando el cuero cabelludo se reseca por el calor, el organismo responde con un aumento en la producción de grasa. Este efecto genera el escenario perfecto para la proliferación del microorganismo asociado a la caspa, lo que empeora el problema.

Además, el calor excesivo puede irritar la piel y aumentar la sensación de picazón mientras que debilita la barrera protectora natural, lo que deja al cuero cabelludo mucho más expuesto a los factores externos. La opción más recomendable es el agua tibia, ya que limpia de forma adecuada y facilita la acción de los productos específicos sin dañar la piel.

Por último, un enjuague con agua más fresca puede aportar beneficios adicionales ya que ayuda a mantener la hidratación, mejora el aspecto del cabello y contribuye a regular la producción de grasa en el cuero cabelludo.