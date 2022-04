Los 5 consejos para ser resiliente y enriquecerte de los obstáculos

Resiliencia es esa capacidad que ciertas personas desarrollan para adaptarse positivamente a situaciones adversas y superarlas. Como persona con discapacidad no siempre fui resiliente. Muchas veces me encontré negando mis circunstancias y en guerra conmigo misma. “¿Por qué me tocó a mí?”, me preguntaba sin respuestas buscándolas afuera. Sin embargo, había estado equivocada al creer que lo que me había tocado era una tragedia. Solamente cuando sané y cambié la perspectiva fui capaz de ver que no había nada afuera que no pudiera encontrar adentro mío y elegir ver mi camino desde la bendición y no la tragedia. De esa manera, fui libre para decirle y mostrarle al mundo quién soy y brillar a mi manera.