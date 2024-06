Los interrogantes que se abren después el optimismo en los mercados, ¿abren el cepo?

En segundo lugar, en el plano macroeconómico, el jueves el INDEC publicó que la inflación de mayo (IPC) resultó ser 4.2%, por debajo de lo esperado por los analistas que responden el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA que esperaban que haya sido 5.2% y del dato de CABA que fue 4.4%. Con el nuevo guarismo, se reconfirma lo afirmado por el Ministro de Economía sobre que “comienza la etapa de tasa de interés real positiva”.

Tal es así que el miércoles previo a conocer el informe del INDEC, el Ministerio de Economía convalidó una tasa de interés de 4.25% TEM para nuevas Letras del Tesoro Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimiento el 13/09/2024. En suma, la tasa que remunera el Tesoro por sus letras de corto plazo, ya supera la evolución de la inflación. Es de esperar que los bancos ahora tomen las LECAPS como la nueva tasa de referencia, dando vuelta la página de las leliqs (que ya no existen) y los pases (que perduran por ARS 18 billones).

Por último y, quizás, lo más relevante para reconfirmar el optimismo: la aprobación de la Ley Bases y Paquete fiscal en el Senado. Con una victoria muy ajustada para el oficialismo, se aprobaron importantes reformas tales como: RIGI, Blanqueo de capitales, reforma energética, modernización laboral, entre otras.

Para el mercado de capitales en particular, la aprobación del blanqueo de capitales es muy relevante porque atraerá mayores flujos, así como también lo hubiese sido los cambios en el impuesto a los bienes personales o ganancias, que por ahora quedó en stand by pero volverá a votarse en la Cámara de Diputados pudiendo insistir con la redacción original con mayoría simple. Debe mencionarse que las leyes no pasaron íntegramente, pero el avance muestra que el gobierno actual sostiene la gobernabilidad a pesar de no tener mayoría en las cámaras.

En el mercado, pareciera que lo que más pesó en las expectativas positivas fue la política. Luego de una semana en la que el riesgo país había pasado de 1.312 a 1.525 puntos básicos por dudas sobre la obtención del quorum para sesionar y el “conteo” de los votos que parecían insuficientes para el oficialismo. Hacia adelante, queda mucho por desatar.

¿Cómo se resolverá el cepo al dólar?

En el plano cambiario ¿Cómo se resolverá la salida del CEPO si los importadores pagan oficial + impuesto país (que pasaría a ser 7,5% con la sanción de la ley) y los exportadores reciben 80%*dólar oficial + 20%*dólar CCL)? La gran pregunta es cómo hará el BCRA para alinear a los exportadores e importadores en un tipo de cambio único. En el plano monetario, ¿cómo hará el BCRA para eliminar los PUTS de los bancos sobre los títulos en ARS que actualmente ascienden al equivalente a ARS 20 billones?

Los PUTs americanos emitidos por el gobierno anterior siguen siendo un caldo de cultivo para disparar la emisión monetaria (si los bancos ejercen los PUTS, el BCRA debería emitir dinero para pagarlo). Sin el problema de los PUTS resuelto, ante el levantamiento del CEPO, los bancos podrían optar por pedir el rescate de sus bonos al BCRA y con esos pesos buscar dolarizarse. En este sentido, tal como lo anunció el Presidente en una conferencia esta semana, se entiende que el orden sería i) resolver los PUTS y ii) levantar el cepo dejando satisfechos a los actores de ambos lados del MLC.

Mas allá de lo que falta por resolver, lo acontecido en la semana era lo que el mercado necesitaba: reconfirmar que más allá de la voluntad política del Presidente y su equipo, el poder legislativo valida que son necesarios cambios estructurales en el país para retomar el sendero de crecimiento y volver a poner a Argentina en el mapa. Dentro de este contexto, nos mantenemos optimistas con los bonos soberanos en dólares, sobre todo los cortos (30s) y las acciones argentinas, en especial, del sector energético y bancos.

Analista de Productos de Wealth Management en Balanz Capital.