"Ma, Pa....me aburro": actividades para fomentar la creatividad y reducir el uso de pantallas de los más chicos

Los chicos se aburren con frecuencia , pero en vacaciones esto se intensifica en muchos hogares. Una de las razones es porque dejan sus rutinas diarias y comienzan a estar más tiempo en casa . Otra y no menor, es que hay una tendencia a que los niños tengan múltiples actividades escolares y extra escolares . Los de doble jornada, las clases de patín, inglés, futbol, natación, acrobacia y tantas otras que gusten o no, hacen que cuenten con poco tiempo libre para justamente aburrirse y otro tema es la incorporación en nuestra vida diaria de la tecnología .

Para empezar, los niños de hoy no se aburren más que los niños de antes, lo que cambió son las herramientas y los juegos que se utilizan ahora. Los infantes y adolescentes de hoy en día están sobre estimulados con toda la tecnología. El hecho de disponer cada vez más de aparatos y juguetes cada vez más complejos, los priva de desarrollar todo su potencial e imaginación, ya que estas experiencias dan todo hecho y no los impulsa a crear por ellos mismos. Todo esto afecta de modo directo a la creatividad y hace que no posean los recursos necesarios para salir del aburrimiento sin un dispositivo en mano.