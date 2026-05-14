Los seguros contra default vuelven a reflejar la desconfianza del mercado sobre la capacidad de pago de Argentina. La falta de reservas, el deterioro de la economía real y las tensiones políticas alimentan las dudas de cara a los vencimientos posteriores a 2027.

La actual arquitectura económica de la República Argentina presenta una dicotomía que los algoritmos del mercado financiero internacional han comenzado a procesar con un sesgo de cautela extrema. Mientras la narrativa oficial, gestionada por una tecnocracia con amplia experiencia en las mesas de operaciones de Wall Street , oscila entre la jactancia de una supuesta reinserción en los mercados de capitales y la admisión tácita de una dependencia asfixiante de la acumulación de reservas que no llega, los indicadores de riesgo soberano cuentan una historia diferente.

El diferencial de basis points en los Credit Default Swaps (CDS) no es simplemente un número en una terminal; es el termómetro de una crisis de confianza que cuestiona la solvencia del Estado argentino no solo antes, sino críticamente después del ciclo electoral de 2027.

Desde una perspectiva de economía política internacional, observamos que el esquema de apreciación cambiaria sostenida ha funcionado como un ancla inflacionaria a costa de un deterioro severo en la actividad económica y la capacidad de pago. A diferencia del optimismo proyectado por J.P. Morgan respecto a un repunte cíclico global impulsado por la inversión en equipos, Argentina se encuentra en una trayectoria desincronizada .

El informe de J.P. Morgan (Mayo 2026) destaca que, si bien hay una recuperación en ciertas economías de América Latina, los riesgos para Argentina se ven exacerbados por la falta de acumulación de dólares . El mercado de CDS está “despuntando” este riesgo ; el aumento en las primas refleja que los inversores ya no compran el lenguaje funcional de la administración, sino que observan la brecha entre el servicio de la deuda y las reservas netas.

Un análisis holístico no puede ignorar el impacto en la economía real, pues es allí donde reside la viabilidad política del ajuste. Según el informe de CIFRA (Mayo 2026) , el crecimiento económico ha sido profundamente desigual, favoreciendo casi exclusivamente a la intermediación financiera y ramas primarias, mientras la industria y la construcción han destruido casi 228.000 puestos de trabajo . Esta destrucción del empleo formal, reemplazada por un “refugio” en el cuentapropismo informal, ha generado una caída del 8% interanual en el consumo de carne y del 6,3% en leche en el primer bimestre de 2026.

Este deterioro no es solo una estadística de mercado, ni tampoco de la escasez de los hogares; es el motor de la fatiga social que ya se refleja en la caída de la popularidad presidencial. La brecha entre el “riesgo kuka” (como narrativa de amenaza política) y el riesgo real de insolvencia fiscal intertemporal se cierra a medida que el ciudadano promedio percibe que su poder adquisitivo, que en el sector público ha caído un 37,2% respecto a finales de 2023, es el único garante del superávit fiscal.

El Frente Político: Cohesión en Disputa

Las principales amenazas para el proyecto oficial no provienen de una oposición fragmentada, sino de la ante penúltima última posición de Milei en imagen entre presidentes de Latinoamérica, y las fisuras internas de “La Libertad Avanza”. Casos de fricción interna-Milei Bullrich- y autodenuncias de corrupción-Ministro de Salud, 4000% de sobre precios- están acoplando a la extenuada economía como principal factor de desgaste político.

Cuando las figuras oficialistas comienzan a cuestionar abiertamente las decisiones ejecutivas, el mercado lee una pérdida de gobernabilidad. En este contexto, el diferencial de los CDS actúa como un sistema de alerta temprana; la capacidad de los funcionarios para “suprimir la verdad” mediante una retórica extravagante tiene un límite, y ese límite es la fecha de vencimiento de las obligaciones externas que el país deberá afrontar en 2027 con una caja exhausta.

Por Pablo Tigani, doctor en Ciencia Política, master en Política Económica Internacional y profesor de Finanzas en tiempos irracionales.