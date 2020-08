Aniversario de las PASO: del viernes mágico al lunes negro en los mercados

Viernes mágico

El clima de incertidumbre en el mercado se tiño de optimismo en la jornada del viernes 9 de agosto cerca del mediodía, con la circulación de encuestas que anunciaban un “empate técnico”. Hasta una encuestadora brasileña dio ganador a Macri por 3%.

Las encuestas entusiasmaron a los operadores, la plaza local que operaba con precaución subió raudamente promediando la jornada. El índice S&P Merval anotó un alza del 8% al cierre y ese día fue el único índice en el mundo en terreno positivo.

Los ADRs marcaban fuertes alzas liderados por Loma Negra (11,13%); Banco Macro (10,50%); Pampa (9,68%) y Galicia (9,09%) mientras que los índices norteamericanos caían hasta un 2% ante las tensiones comerciales entre Trump y China.

Ese día lo mejor de la plaza local fue el récord en volumen del mercado de bonos, aunque algo más cautos anotaban leves alzas como el Discount en dólares (2,25%) y el Bonar 2024 en dólares (1,80%). Por su parte el riesgo país se ubicaba en los 969 puntos.

La curva de rendimientos de los títulos públicos en dólares y en pesos se mantenía “estable” aunque mostraba una pendiente negativa debido a las tasas altas en pesos para cumplir con las metas de inflación. Las tasas en dólares en el tramo corto rendían un 17% anual, el tramo medio rendía un 12% anual y el tramo largo un 10% anual.

CUADRO 1.jpg 9-8-2019 | Curvas de rendimientos en Pesos +CER y en Dólares. Fuente: IAMC

Lunes negro

El día lunes 12 de agosto del 2019 todo cambió en materia financiera para la Argentina. El contundente resultado sorprendió a todos, pero sobre todo al mercado ya que había sido desolador el desempeño del PRO en las elecciones, logrando imponerse en CABA y en Córdoba.

El tipo de cambio mayorista que operaba estable en los $45 pesos por dólar “overshooteo”, se disparó hasta un 37% sólo en la primera hora y media de operaciones, alcanzando casi los $62 pesos y el Banco Central inicialmente se corrió de la plaza dejando operar libremente a los agentes, luego la entidad financiera intervino y terminó promediando la suba en torno a los $53 pesos por dólar.

CUADRO 2.jpg Dólar Gráfico en 5 minutos por TradingView

Los bonos pagaron los platos rotos con caídas abismales, el Bonar 2024 lideró los descensos (-32,5%); seguido por el Bonar 2025 (-29%); el Bonar 2037 (-28,9%); el Discount bajo ley argentina (-28%); el Bonar 2020 (-25,4%); y el bono centenario (-24%).

Las tasas en dólares se dispararon, el tramo corto de la curva rendía el 40% anual, el tramo medio 18% anual y el tramo largo 13% anual. El riesgo país marcó 1.500 puntos.

CUADRO 3.jpg 12-8-2019 | Curvas de rendimientos en Pesos +CER y en Dólares. Fuente: IAMC

El índice S&P Merval cayó un 37,93% medido en pesos y un 48% en dólares marcando el segundo mayor registro en 70 años de historia bursátil, detrás de Sri Lanka con una caída del 61,7% en 1989. Los ADRs se desplomaron en Nueva York con caídas abismales de Edenor (58,9%); Loma Negra (-56,1%); Galicia (-56,1%); Central Puerto (-55,9%); Pampa (-53,8%) y Banco Macro (-52,6%) entre otros activos.

CUADRO 4.jpg S&P Merval Gráfico en 5 minutos por TradingView

El consenso de los participantes del mercado registra el evento de las PASO de 2019 como un evento de gran aprendizaje, intenso y sobre todo acelerado. Es por eso que es muy interesante analizar los hechos a través de la perspectiva de los actores del mercado en ese momento, los operadores.

Pablo Bachur operador de TM Inversiones comenta: “personalmente yo venía bajista con el mercado y no tenía una posición. De hecho, estaba algo molesto por no haber podido participar en la suba previa. Creo que “la suerte” personal de haberme mantenido afuera del mercado me permitió sobrellevar la jornada de otra manera, mi preocupación pasaba por la lectura del mercado que anticipaba lo que venía para la economía real y por ende para el país, aunque la sensación era de mirar las pantallas y no poder procesar lo que estaba sucediendo.

Juan Yanzon de ConoSur Investments agrega: "nunca pensé que podía ver algo así, el lunes nos reunimos muy temprano en la oficina con traders, portfolios y otros administradores para discutir la situación y tomar decisiones acordes. Nadie salía de su asombro. Research estimaba una caída de 20-25% pero el pre-market ya estaba 40% abajo. Con la apertura del mercado se intensificó la caída y la más mínima esperanza se erradicó cuando algunos activos llegaron a estar 60% abajo. De momento la mesa era un escándalo de órdenes y llamados telefónicos y de momento había silencios atroces. La volatilidad y la incertidumbre reinaban y nadie, absolutamente nadie, se animaba a hacer el mínimo pronóstico. Las ordenes que llegaban eran solo de venta y de cobertura de margin calls. Creo que pocos estaban realmente preocupados por ese día en particular, si no por la Argentina que se venía, el mercado es una máquina de ponerle precio al futuro, y justamente ese lunes hicieron la actualización de esos precios."

Otro operador que prefirió no mencionar su nombre agregó: “después de una primera hora de furia, viendo que toda reacción posible para intentar morigerar el daño era inútil, hubo un rato de silencio, de resignación, como cuando se recibe un golpe, pero la adrenalina hace que en los primeros momentos no se sienta tanto el dolor y luego se toma conciencia de la situación, se empieza a acomodar a la nueva realidad.”

Posteriormente a estos eventos el país transitó un período de fuerte drenaje de reservas que desencadenó en un reperfilamiento de las letras del tesoro asestando un duro golpe a la industria de FCIs y a los inversores cuotapartistas en ese sentido. La experiencia de las elecciones PASO de 2019 resultó en una gran encuesta nacional pero cara, en donde no se definía ninguna fórmula política de relevancia. La sobrerreacción del mercado dejó no sólo un debilitamiento económico para el país, sino también político ya que transcurrieron 76 días de gestión hasta las elecciones definitivas con un resultado consumado.

Si bien Mauricio Macri logró acortar la brecha de votos para las elecciones presidenciales, el balance económico post-PASO dejó la sensación de un tiro en el pie.

(*) Analista de TradingView