Cuando el síndrome del impostor toma nuestro interior y nos impide avanzar

Muchos de nosotros, en distintos momentos, empezamos un diálogo interno muy corrosivo que incluye frases como: «Se van a dar cuenta de que no sé nada», «Finalmente, todos van a saber que lo que hago no sirve», «Yo no pertenezco a este círculo y hoy todos lo van a ver», «Cuando compren mi curso, van a sentir tanta desilusión que los testimoniales van a ser mi ruina», «Me admitieron en este programa o en esta universidad por error», «Me contrataron en este trabajo porque los engañé», «Invirtieron en mi proyecto porque soy muy carismático, pero cuando me vean trabajando, se van a arrepentir», y la lista sigue.