No pueden tapar nada

Desde hace 20 días que venimos teniendo muchas noticias económico-financieras, o sea desde el momento que se conoció la criptoestafa de $LIBRA que, sin la incursión directa del Presidente, no hubiera sido posible el crecimiento geométrico en el espacio de 45 minutos desde el posteo presidencial en el que se permitieron operaciones, llevándolo de U$S 0.000001 a cerca de U$S 5 por cada memecoin y dejó un tendal de casi U$S 300 millones y miles de damnificados en el mundo.