Oro, derivados y opacidad: el dilema del costo de oportunidad en las reservas del BCRA

La controversia por coberturas expone la tensión entre ganancias contables no realizadas en el Banco Central y el sacrificio de divisas exigibles en un contexto macroeconómico crítico.

La reciente difusión de la auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al cierre del ejercicio 2025 ha desatado un intenso debate en la plaza financiera. El reporte señala una pérdida operativa de u$s1.023 millones derivada de operaciones de cobertura sobre las tenencias de oro . La respuesta institucional no se hizo esperar: la autoridad monetaria argumentó, con un tono que roza la victimización política, que la posición integral en el metal precioso arrojó una ganancia neta de u$s2.505 millones . Como es habitual cuando la política contamina el análisis económico, ambas partes iluminan la fracción de la hoja de balance que convalida su relato, dejando en las sombras el elemento verdaderamente relevante: el costo de oportunidad y la dinámica de los flujos de caja .

Este debate no es una mera discrepancia contable para dirimir en seminarios académicos; es vital hoy mismo porque impacta en el corazón de la vulnerabilidad macroeconómica argentina. En una economía que opera con un estricto racionamiento de divisas y donde las reservas internacionales netas se encuentran en niveles críticos, sacrificar más de mil millones de dólares líquidos para liquidar contratos de derivados sobre un activo que, por su propia naturaleza, es el refugio de última instancia, exige un escrutinio sobre la estrategia de asignación de activos del BCRA y el costo inherente a su falta de transparencia.

Para diseccionar la magnitud de esta operatoria, resulta imperativo separar el resultado por tenencia del flujo de fondos efectivo. Los datos duros del balance son elocuentes: la posición en oro del BCRA evolucionó de u$s5.206 millones al 31 de diciembre de 2024 a u$s8.585 millones al cierre de 2025 . Este incremento exponencial en la cotización internacional del metal generó una ganancia patrimonial bruta cercana a los u$s3.379 millones (equivalente a los $8 billones consignados en los informes). Si a esta apreciación se le deduce el costo de las operaciones de derivados ( u$s1.023 millones ), se arrima a la ganancia neta de u$s2.505 millones que esgrime la actual conducción del BCRA.

Sin embargo, el análisis financiero riguroso no puede ni debe detenerse en el asiento final del estado de resultados. Existe una diferencia abismal entre una ganancia patrimonial no realizada y una pérdida líquida ejecutada . La revalorización del oro es estrictamente contable; el BCRA no dispone de esos dólares frescos para intervenir en el mercado cambiario, afrontar vencimientos de deuda soberana o proveer divisas al sector importador, a menos que decida liquidar el oro físico.

En contraposición, la pérdida de u$s1.023 millones producto de la estrategia de cobertura constituye una obligación contractual inmediata que debe integrarse en moneda dura (dólares líquidos). En la práctica, la entidad monetaria optó por entregar liquidez inmediata y exigible para "proteger" una ganancia de capital en un activo inherentemente menos líquido.

El exceso de cobertura en un mercado de sesgo alcista

La justificación oficial de que la toma de posiciones de cobertura constituye una "práctica habitual" para blindar el balance institucional carece de robustez cuando se analiza la arquitectura de la operación frente al ciclo global. El oro es, per se, el activo de cobertura por excelencia dentro de las reservas de un banco central; su función primordial es actuar como seguro frente a la desvalorización de las monedas fiduciarias.

Las precisiones técnicas que han trascendido —y que fueron reforzadas por el análisis de ex presidentes de la entidad como Martín Redrado— indican que la estructura de la cobertura no se limitó a la determinación de un piso protector, sino que involucró el establecimiento de un techo o precio de venta máximo, configurando lo que en las mesas de dinero se conoce como un collar. Al ceder el potencial de apreciación ilimitada en un año donde el mercado exhibió un comportamiento direccionalmente alcista —impulsado por tensiones geopolíticas y la persistencia de expectativas inflacionarias globales— el BCRA quedó estructuralmente atrapado.

Cuando la cotización internacional vulneró al alza el límite pactado, el Banco Central debió compensar a sus contrapartes institucionales. Dado que en este tipo de derivados no se procede a la entrega física del subyacente, el diferencial entre el precio de mercado y el valor de ejercicio se liquidó mediante el giro de dólares reales. Limitar la rentabilidad del activo más conservador y seguro de la cartera soberana mediante derivados de esta magnitud evidencia, cuanto menos, un profundo error de lectura macroeconómica sobre las tendencias globales de los commodities refugio, incurriendo en un exceso de ingeniería financiera en detrimento de la prudencia fiduciaria.





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El costo institucional de la opacidad comunicacional

A la dudosa eficiencia de esta ejecución financiera se le adiciona un pasivo institucional de igual o mayor gravedad: la asimetría de información y la opacidad comunicacional. El manejo de las reservas de oro durante los últimos años ha estado signado por marchas y contramarchas discursivas que no hacen más que elevar la prima de riesgo e incentivar la especulación en el mercado local.

En una primera instancia, la decisión de trasladar oro físico hacia el exterior se justificó bajo el mandato de optimizar la rentabilidad de los activos. Dicha premisa resulta financieramente endeble si se computan los elevados costos logísticos, de custodia y de seguros internacionales, los cuales exigen retornos sostenidos a largo plazo (en un mercado de leasing de oro que históricamente ofrece tasas marginales) para tan siquiera alcanzar un punto de equilibrio.

Semanas atrás, la propia conducción del BCRA modificó diametralmente el relato, argumentando que la remisión obedecía a un arbitraje técnico destinado a mejorar la calidad del metal, realizando un canje de oro "viejo" por "nuevo". Este argumento técnico despierta un profundo escepticismo. Una porción significativa de esas reservas fue adquirida a partir de 2007. Bajo los estrictos estándares Good Delivery de la London Bullion Market Association (LBMA), un lapso de menos de dos décadas no representa un deterioro que amerite una operación logística de semejante envergadura, a menos que existiesen fallas de certificación originarias que nunca fueron comunicadas a los mercados.

Cuando frente a las dudas legítimas de los agentes económicos la única respuesta oficial es un escueto "No tengo más información del tema para compartir", el Banco Central dimite de una de sus funciones rectoras fundamentales: el anclaje de expectativas. En la banca central contemporánea, la transparencia, la previsibilidad y el forward guidance no son atributos de relaciones públicas, sino instrumentos rectores de la política monetaria. La opacidad sostenida deteriora la credibilidad institucional, encarece el financiamiento del Estado y somete a la moneda local a presiones adicionales injustificadas.

Conclusión: el mandato de prudencia frente al costo de oportunidad

El examen retrospectivo de cualquier estrategia de mercado goza siempre de la ventaja analítica que otorga conocer el resultado final. No obstante, las reservas internacionales de una nación con severos desequilibrios macroeconómicos no pueden ser administradas con la lógica de un fondo de capital de riesgo.

En resumen, el Banco Central instrumentó una cobertura onerosa sobre un activo que ya oficiaba como cobertura natural, apostó en contra de una tendencia global firmemente alcista y el mercado ejecutó la garantía: una sangría de u$s1.023 millones en divisas líquidas. Escudarse exclusivamente en la ganancia contable final de u$s2.505 millones implica ignorar la dinámica crítica del flujo de caja soberano y eludir el mandato innegociable de prudencia que rige la administración de los activos del Estado. Entre decisiones de trading objetables y una preocupante falta de claridad institucional, el costo de oportunidad pagado por esta operación constituye un gravamen excesivo para una economía obligada a administrar la escasez de cada dólar.

Economista