Prevenir una crisis también es cuidar el empleo

Frente a los cambios tecnológicos y las nuevas dinámicas del mercado laboral, el Gobierno porteño busca intervenir de manera preventiva ante situaciones de crisis empresariales.

La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña busca intervenir antes de que las crisis empresariales deriven en la pérdida de puestos de trabajo.

La irrupción de la tecnología y del nuevo paradigma laboral que impera en Argentina requiere que las empresas tengan la visión y la capacidad para adaptarse con el objeto de ampliar o conservar su posición de mercado .

La competencia genuina requiere inversión y flexibilidad para adaptarse a los cambios . En muchos casos, empresas similares descubren que, tras la incorporación de tecnología, un competidor tradicional resuelve la misma tarea en la mitad del tiempo y de manera más rentable.

Estas cuestiones impulsan a tomar decisiones que conllevan inversiones en tecnología y en capital humano . La primera requiere capital físico, la segunda, en muchos casos, tiempo y dedicación por parte de empresarios y trabajadores.

Ante esta incertidumbre, hay empresas que se encuentran frente a una encrucijada: reemplazar a sus empleados por otros que cuenten con las habilidades requeridas o capacitar a su personal; reemplazar al personal para establecer una nueva composición de la jornada de trabajo o negociar con los existentes el nuevo sistema requerido por el mercado.

Mantener las fuentes de trabajo es el camino deseado por todas las partes ; sin embargo, en muchos casos, ello trae aparejado conflictos o negociaciones con los trabajadores y el sindicato, con las complicaciones que ello conlleva. Es aquí donde debe intervenir el Estado para brindar su apoyo.

Si algo caracteriza a la gestión de Jorge Macri es que no se queda de brazos cruzados. Nuestro Jefe de Gobierno tomó la decisión política de salir de la tibieza y ordenar la Ciudad. Y esa convicción la compartimos desde todas las áreas, incluida la Secretaría de Trabajo y Empleo. Por eso, decidimos avanzar para que los procedimientos preventivos de crisis se puedan resolver en la Ciudad, con el objetivo de intervenir antes de que una crisis se convierta en despidos.

Muchas veces, las crisis no implican que una empresa deje de ser viable; simplemente requieren que se adapte a una transformación del mercado o a un cambio tecnológico que les habilite nuevas y mejores formas de producir y prestar servicios.

A partir de ahora, si una empresa empieza a vislumbrar una crisis, podrá acercarse a la Secretaría para que sus problemas se resuelvan en el ámbito porteño. Nosotros vamos a mediar entre ellos, los trabajadores y sus representantes para ordenar la situación, con el objetivo de encontrar alternativas que les permitan salir de la crisis o adecuar sus nuevos objetivos sin destruir puestos de trabajo.

Queremos que todos los actores del mundo laboral puedan adaptarse a las nuevas necesidades del mercado sin que el costo de esa transformación sea la pérdida de puestos de trabajo. Es sentido común: mientras haya una forma de sostener un empleo, vamos a ayudar a las empresas a encontrarla.

Hoy en día el desempleo y el subempleo son problemáticas que preocupan a los porteños. Por eso, desde la Secretaría de Trabajo y Empleo tenemos tres prioridades: conservar el empleo existente, formar a los trabajadores para que sean empleables y acercarles oportunidades de empleo reales.

Esta decisión forma parte de una manera distinta de entender el rol del Estado. De nada sirve llegar cuando el conflicto ya estalló. Queremos anticiparnos.

El sector de servicios es el que mueve la rueda de la economía en la Ciudad. Como siempre dice nuestro Jefe de Gobierno, Buenos Aires es una Ciudad sin litio, sin minería, sin campo. Pero con mucho talento humano, sobre todo en el sector de servicios.

Y si bien el sector privado es el que crea puestos de trabajo, como Estado local hay mucho que podemos hacer articulando las relaciones entre las partes. Una gestión que tiene herramientas para anticiparse no puede quedarse de brazos cruzados. Nosotros elegimos actuar, porque ordenar la Ciudad también es anticiparse a las crisis y cuidar el trabajo.

Por Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires.