El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle Paunero al 1480, en San Miguel. Los delincuentes se llevaron efectivo, cadenas y relojes. Finalmente, fueron capturados en un restaurante a pocos kilómetros del comercio.

Robaron una joyería y fueron detenidos mientras comían en una parrilla

Dos delincuentes asaltaron una joyería del centro de San Miguel, golpearon al dueño y escaparon con dinero y distintos objetos de valor. Horas después, ambos fueron detenidos mientras comían en una parrilla ubicada a unos cuatro kilómetros del lugar del robo.

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El hecho ocurrió durante el lunes en un local ubicado sobre la calle Paunero al 1480. Según la información brindada por los investigadores, uno de los asaltantes ingresó al comercio simulando ser un cliente, mientras que su cómplice lo esperaba afuera.

Una vez dentro, el delincuente golpeó al propietario de 76 años y robó $2.500.000 en efectivo, además de cadenas y relojes. Al escapar, los ladrones también se llevaron el auto del dueño y escaparon.

Tras dar aviso al 911, se realizó un seguimiento utilizando las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos del distrito. A partir de esa información los investigadores pudieron reconstruir el recorrido que habían realizado los delincuentes después del asalto.

Los sospechosos fueron localizados en una parrilla situada a cuatro kilómetros de la joyería. Los delincuentes estaban comiendo y dividiendo el botín del robo cuando fueron detenidos por los efectivos policiales.

Los detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Uno de los sospechosos, además, tenía antecedentes y era buscado por el Juzgado de Garantías de Dolores, que había emitido un pedido de captura en su contra.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes por el asalto a la joyería.

El dueño de una joyería mató a un ladrón que entró a robar a su local

Días atrás, un delincuente murió y otros dos escaparon tras un intento de robo a un comercio de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, tres hombres ingresaron al local para cometer un robo y el propietario se defendió con un arma de fuego. Uno de los presuntos ladrones cayó abatido, en tanto que los otros dos lograron huir.

El fiscal a cargo del caso aseguró que el hecho se trató de una "causa de justificación" ya que el comerciante actuó en defensa propia.