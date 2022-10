Qué es la dependencia emocional

Deuda pareja tristeza.jpg Foto: Freepik

¿Cómo es la relación en una pareja con dependencia emocional y cómo es en las que no?

Habitualmente en las relaciones de pareja que no tienen esta problemática, nos encontramos con personas que tienen un deseo de estar con el otro, esto los hace más felices, pero la pareja no se transforma en algo imprescindible para el desenvolvimiento de la vida de cada uno. Existen proyectos compartidos, un lugar en donde aliviarse en los momentos malos, un respeto mutuo por los espacios de cada uno, la confianza de que el otro está ahí. Son más funcionales cuando se eligen desde el deseo, y no por necesidad.

En cambio, en personas con dependencia emocional, lo que notamos más que el deseo es una Necesidad de estar con el otro, algo que se vuelve imprescindible para el transcurrir de la persona. Esta no puede funcionar autónomamente en el ámbito afectivo, y su baja autoestima y falta de cariño hacia el mismo hacen que se cree una necesidad imperante de contacto y sostén. Entonces podemos encontramos con continuas llamadas telefónicas, pedidos de ayuda, control, celos y agobio.

terapia pareja 1200 ok.jpg Pixabay

¿De qué se trata?

La dependencia emocional es una necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia su pareja y, cuando ocurre, se crea un vínculo entre ellos que puede ser adictivo. Se genera un lazo desproporcionado, que trae consecuencias negativas en ambas partes. Trae aparejados comportamientos de sumisión, pensamientos obsesivos en torno a la pareja y miedo al abandono.

La autoestima y bienestar de quien padece esto depende exclusivamente de su pareja y no de él o ella misma. En esta situación, la persona pierde la capacidad de generar su propio camino y ejercer su propia libertad, ya que está constantemente sintiendo una necesidad del otro y comportándose como un satélite de éste.

Amor.jpg

Ocurre que pone esa relación por encima de todo, incluido el mismo, y con el tiempo va dejando otras actividades y relaciones por estar todo el tiempo con esa persona, buscando seguridad en el otro, una seguridad que no encuentra en su interior.

Esta situación genera mucho malestar y angustia en las personas y puede volverse muy tóxico, invalidando al individuo, y necesitando del otro para poder vivir bien, tomar decisiones, ser feliz, entre otros.

AMOR_102-SC40_0036.jpg

¿Qué le sucede a una persona con dependencia emocional?

Una persona con tendencia a la dependencia emocional podría mostrar los siguientes signos:

Sentimiento de vacío.

Baja autoestima.

Necesidad de agradar y de aprobación constante.

Idealizar exageradamente a ciertas personas de personalidad dominante.

Dificultad para romper lazos.

Marcado miedo al abandono.

Miedo a la soledad.

Actitudes sumisas.

La creencia de que su vida no tiene sentido sin la pareja.

La creencia de que no es posible encontrar la seguridad y la felicidad solo.

En general, las relaciones son asimétricas, en donde la persona con dependencia emocional tiene un rol de subordinación frente al otro.

Depresion.jpg

¿Por qué se produce?

Hay varios motivos, pero hay que entender que estas personas sienten una gran carencia afectiva, en donde lo que buscan es poder llenarla. Suelen ser personas con una baja autoestima, con muchas inseguridades y poca confianza en sí mismas.

Hay muchos factores que pueden funcionar como antecedentes, pero no olvidemos que son multicausales:

Las experiencias en la infancia juegan un papel fundamental, siendo las carencias afectivas tempranas un factor muy importante.

juegan un papel fundamental, siendo las carencias afectivas tempranas un factor muy importante. Estas personas pueden no haber tenido figuras significativas en su infancia que les provean de un apego seguro y se hayan vinculado desde la carencia afectiva.

y se hayan vinculado desde la carencia afectiva. Pueden haber tenido una infancia con relaciones frustrantes, insatisfactorias o menospreciativas .

. Pueden haber tenido que hacerse cargo de situaciones difíciles en donde no fueron importantes sus propias necesidades, entre otras situaciones.

depresion.jpg La depresión puede desencadenar cambios en el sistema inmunológico. Freepik

¿Qué consecuencias tiene la dependencia emocional?

Las numerosas consecuencias a las que se enfrenta una persona cuando vive por y para la pareja, en lugar de como individuo, pueden ser perjudiciales para su bienestar emocional. Puede sentirte anulado y relegado, ya que sus necesidades y sentimientos pasan a un segundo plano respecto a los de la pareja. Esto puede llevar a una pérdida de control sobre sus emociones, al priorizar constantemente las necesidades del otro.

Pueden abandonarse los deseos propios, para centrarse complemente en los del otro y tratar de satisfacerlos, aunque vayan en contra de los suyos. En tanto, se siente mucha insatisfacción y frustración, ya que -aunque se esté con la pareja- igual se mantiene presente el temor a la perdida. A raíz de esto, se genera un patrón de agobio hacia el otro, que termina en discusiones recurrentes, generando un estado de insatisfacción constante.

Pueden aparecer también los celos patológicos. Cada vez se controlará más y se necesitarán más muestras de cariño y tiempo, llegando a atormentar a la otra persona.

grieta-pelea-enemigos Pixabay

¿Cómo salir de la dependencia?

Lo primero es sanar uno y estar fuerte a nivel interno, para luego poder relacionarnos con el entorno de manera saludable. Uno mismo es el que tiene la capacidad de cambiar y, si bien requiere un esfuerzo muy grande, se pueden lograr cambios.

El primer paso para ser uno el que satisface sus necesidades emocionales es aprender a reconocer las emociones cuando las experimenta. No pasa nada si esto es un reto al principio. Es bastante normal que cueste lidiar con sentimientos desagradables. Pero es importante saber que todas las emociones tienen su razón de ser y que habrá altibajos en la vida, y que cada uno tiene los recursos adentro para poder regularlas y aprender de ellas.

Psicología Positiva.jpg mas-vida-psicologos

El trabajo con la propia autoestima es fundamental para poder situarnos desde otro lado y entender que dentro nuestro tenemos lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. Creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades.

A veces resulta muy difícil para la persona aceptar que está pasando por esta situación y es de vital importancia que la reconozca y acepte para luego poder modificar los comportamientos y emociones que lo acompañan. Es muy importante poder mantener la propia identidad, no perderla en el otro. Asumirse como una persona única con sus propios sentimientos, gustos y elecciones.

Otras maneras de lograr una independencia tienen que ver con aprender a decidir por uno mismo, confiar en sus pensamientos, no pedir permiso para todo, asumir la responsabilidad de sus elecciones y emociones.

positiva pixabay_1200.jpg Pixabay

Es posible dejar de ser una persona que depende emocionalmente de otra. Para ello es necesario reconocer las situaciones que pudieron haber generado esta dependencia, para luego poder realizar los cambios necesarios para ser independiente. En ese sentido, la ayuda profesional es sumamente efectiva para descubrir esto y aplicar las recomendaciones que nos pueda proporcionar.