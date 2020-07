Qué debe hacer el sector financiero para dejar de ser el gran ausente durante la pandemia

También propusimos la extensión del Ahora 12, una política muy necesaria ante la caída de las ventas del momento. Esta medida permita que aquellos que quieran comprar online o en el interior puedan comprar con este sistema y permita financiar las transacciones. Por suerte, nuestro pedido fue tenido en cuenta y ya tenemos Ahora 12 hasta fines de 2020.

Además, tenemos la propuesta de la moratoria. En este sentido, sabíamos que lo que el Gobierno había implementado era muy bueno hasta el 30 de noviembre, pero dada esta circunstancia era necesaria una extensión. Sabemos que las pymes no habían podido pagar el IVA de enero, febrero y marzo, debido a que aquellas que están inscriptas en la SEPYME se acogen al régimen de 90 días y obviamente no estaban funcionando o no habían cobrado. La moratoria cuenta con todo nuestro apoyo porque había sido una solicitud de CGERA.

A pesar estos esfuerzos que han hecho los empresarios, los trabajadores y el Estado Nacional con los ATP, el IFE e inclusive el programa Ahora 12, el sector financiero ha sido el gran ausente durante la pandemia. Este sector sistemáticamente rechazó cheques desde el 20 de marzo en adelante y continúa haciéndolo.

Por supuesto, no van a otorgar créditos a los clientes que no son sujetos porque después de tres años desastrosos para los balances de las pymes , imaginamos que este corte también va a tener números muy malos. Con lo cual, si los bancos no otorgan créditos, las pymes no vamos a tener capital de trabajo para arrancar. Es un tema debemos discutir urgentemente porque somos empresas nacionales que vivimos del mercado interno y necesitamos del consumo para vivir.

Como no hubo consumo, porque fue necesario cuidarnos en esta cuarentena y el sistema financiero no ayuda, el Estado no va a poder hacerlo con su alicaída recaudación. Es necesario que el sector financiero entienda su rol histórico. Si no, vamos a tener que pensar instrumentos financieros de préstamo que no exijan tantas calificaciones.