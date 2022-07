Que las diferencias no opaquen el proyecto del gobierno

Describir la situación en la que estamos significa describir la terrible campaña mediática provocada por los grupos concentrados, promoviendo campañas desestabilizadoras, ya sean económicas e institucionales. Son esos mismos que en plena cuarentena recibían del Estado, al cual hoy intentan sacudir con rumores y especulaciones, toda la ayuda necesaria para que sus empresas puedan seguir adelante. Son los mismos grupos concentrados que siempre quieren ganar más, que quieren quedarse con todo. Planean y quieren una devaluación para quedarse con más aún, y que los que menos tienen sean los perjudicados de siempre. Fueron cómplices de un gobierno que tomo una deuda impagable, fugando su renta fuera de nuestro país, especulando en vez de invertirlo acá.

A esta actitud desestabilizadora el Presidente Alberto Fernández les responde con una convocatoria a la unidad. Hace poco dijo que “la historia grande enseña que para poder avanzar como comunidad debemos derribar muros y comenzar a construir puentes” y afirmó que espera que "desde la casa del gran acuerdo podamos convocar a los grandes consensos que hacen falta para desarrollarnos de una vez y para siempre".

Ocultar o disfrazar nuestras diferencias dentro del gobierno no tiene sentido. Al contrario, debatir ideas es lo más sano que puede haber en democracia. El tema es que el debate o las diferencias no opaquen ni nos impida convivir en un proyecto común. La única manera de superar las dificultades es unidos, creemos que el Frente de Todos no tiene como destino el fracaso. El destrato y los desaires públicos entre nosotros lo único que hacen es alentar a los medios, a la oposición y a los grupos concentrados en la ilusión de una ruptura.

Nuestra responsabilidad es apoyar y aportar para que hasta el último día del mandato de Alberto Fernández se gobierne en beneficio de los que menos tienen, de la gente que la está pasando mal, a favor de nuestra industria nacional, y generar empleo genuino como se viene haciendo según muestras los indicadores.

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a la población a encontrarse en una auto-convocatoria para la "construcción de una Argentina en paz", y subrayó que esa tarea debe realizarse "sin rencores, pero con muchas ideas". Este es el camino, nuestra historia nos marca el destino y nunca nos tacaron tiempos fáciles, siempre vinimos a sacar las papas del fuego y tratar de construir una Argentina para todos.

Estamos por el camino correcto. Cada día los indicadores económicos y sociales demuestran un sostenido crecimiento de nuestra industria que genera empleo formal. Estamos seguros de que falta, pero no dudemos que este es el camino. Debemos lograr una conciencia en todos los ámbitos para que se terminen con las especulaciones que nos llevan a aumentos indiscriminados en alimentos básicos que perjudican a nuestro pueblo.

El camino de unidad del Peronismo comenzó en el mismo momento en que nos dimos cuenta que solo así se podía garantizar la victoria. Nos tenemos que dar cuenta que solo alimentando esa unidad día a día garantizaremos un gobierno para todos y un destino que beneficiaría a la gran mayoría de argentinos y argentinas.

Nuestro pensamiento debe iluminar la realidad, no oscurecerla. Y la realidad de la Argentina hoy es la de un país que necesita un cambio profundo, que desarrolle ideas y propuestas acompañadas de un razonamiento que resuelva los conflictos y convocar a procesos de cambio en unidad de acción y concepción. Nuestra apuesta es a la construcción de un pueblo con convivencia social y en pleno desarrollo.

Tenemos que respetar las distintas identidades del Frente de Todos valorizando el aporte que cada una de ellas pueda realizar. Tomemos conciencia que hay sectores en la política que no quieren una movilidad ascendente, que no quieren la igualdad de derechos, que la igualdad entre el hombre y la mujer no es importante, que buscar la justicia social no es prioridad, y están al acecho esperando nuestras equivocaciones y distracciones para debilitarnos institucionalmente.

La unidad se construye cara a cara, día a día, poniéndose de acuerdo, con la prepotencia del trabajo, llevando adelante un plan de gobierno que genere empleo, garantice educación, salud y priorice la industria nacional. Con generosidad, dejando los egos de lado pensando en el beneficio del pueblo argentino que está sufriendo. Pongamos entre todos al Peronismo en modo unidad.

Víctor Colombano

Secretario de Articulación Social para el área Metropolitana-Ministerio Desarrollo Social

Dirigente del NEP- Frente de Todos CABA