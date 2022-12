Los beneficios del asistente emocional para mejorar clima y operatividad.

En el año 2019, dimos un gran paso más para lograr su visión de promover el bienestar integral de los colaboradores: diseñaron y desarrollaron a DALA, el Asistente Integral de Bienestar, y se convirtió en un recurso primordial para poder brindar atención en todas las áreas que hacen al dia a dia del trabajo: gestión emocional, RRHH y soporte. Esta herramienta es un chatbot conversacional empático que permite de manera autogestiva resolver necesidades, desde las más inmediatas hasta las más complejas. Hace ya dos años contamos con DALA, y la mantenemos en constante actualización, con novedades cada dos meses y además de sumar nuevas funciones, nos permite ir haciendo un relevamiento de datos para conocer a nuestros colaboradores y brindarles mejores experiencias y acompañarlos en su día a día.

Los asistentes emocionales no sólo mejoran el bienestar y clima de los colaboradores desde la gestión emocional, sino que además marca un significativo aumento en los resultados y agilidad del trabajo, ya que ante un problema o pregunta el bot puede ofrecer rápidamente una respuesta sin que el colaborador tenga que verse afectado por una demora y a la vez despojar de tareas que no sean el core de líderes y/o supervisores. Esta acción no solo aumenta KPIs y métricas, claro está, sino que mejora la eficiencia de cada trabajador, lo que brinda al final del día valor y sentido por lo que hace, y en una especie de espiral virtuosa estos resultados brindan de seguridad y motivación a los colaboradores por los logros alcanzados que mejoran el rendimiento y resultados.

Para que todo esto suceda es indispensable lograr una unión entre los colaboradores y el asistente emocional. En nuestro caso, logramos con DALA una gran interacción, que es voluntaria por parte de los colaboradores y desde su propia necesidad. Desde su lanzamiento vemos como mes a mes aumenta su uso. A nivel usuarios únicos por mes, tenemos un 55% promedio por mes desde Julio, agosto con pico de 60%, septiembre y octubre con 53%. En el último periodo de Julio-octubre en total se realizaron más de 230.000 interacciones con el Bot 360 en todas sus dimensiones (Emocional, IT y ADP), es decir que tenemos un promedio de 2.000 interacciones por día, eso significa que el 25% de nuestra población lo usa a diario.

La emocionalidad es una de las áreas en la que permite ahondar el asistente emocional. Con sus métricas, DALA nos permite conocer proactivamente el 60% de los insights que luego salen en las encuestas de Clima, es decir que a través de las conversaciones y emociones registradas podemos anticiparnos a los principales temas de la encuesta de clima. En los periodos anteriores principalmente predominaban las emociones de Entusiasmo, seguida por Alegría y Felicidad y en cuarto lugar Confianza, detrás de esas se encuentran la de Disgusto y Frustración, casi en la misma medida. DALA, relevó, además:

En las conversaciones los tópicos valorados fueron con un 54% el vínculo con sus líderes por la cercanía, seguido con un 13% por el vínculo con el equipo.

En relación con las oportunidades, en las conversaciones se plantearon en primer lugar con 18% los temas personales (vínculos de familia, pareja, amistad), seguido por temas de salud y eventos circunstanciales personales como temas de estudio.

En el contexto laboral con un 14% se plantean en las conversaciones el impacto de cambios como el de horario, segmentos que trabajan y equipos.

Estos datos reflejan el día a día de los colaboradores y las colaboradoras que permite conocerlos más y desde ahí acompañar sus necesidades. Podemos trabajar con experiencias más personalizadas, evolucionar procesos, o ser la conversación o apoyo frente a una situación personal que alguien atraviesa, inclusive en Argentina ofrecer el servicio de contención con psicólogos.

Sin lugar a duda estos datos permiten conocer a los colaboradores y brindarles mejores experiencias para mejorar su día a día.