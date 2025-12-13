Reforma laboral: modernizar sin romper el contrato social del trabajo

El debate vuelve a encenderse en torno a cambios clave en las reglas del empleo. El eje no es solo la flexibilidad, sino cómo evitar que el ajuste recaiga sobre la confianza y el equilibrio del vínculo entre empresas y trabajadores.

El proyecto de “Ley de Modernización Laboral” vuelve a poner sobre la mesa temas sensibles: vacaciones, jornada, indemnización por despido y un esquema de fondos.

La Argentina arrastra una verdad incómoda: el trabajo cambió y nuestras reglas corren atrás . En el último año lo repetí en distintos medios y entrevistas: necesitamos una reforma laboral , sí, pero seria, moderna y fuera de la grieta ; porque si la reforma es sólo “ahorro de costos”, no crea empleo . A lo sumo redistribuye el miedo .

El proyecto de ley "Modernización Laboral” vuelve a poner sobre la mesa temas sensibles: vacaciones, jornada, indemnización por despido y un esquema de fondos . El desafío no es menor: hacer más formal el mercado sin convertir al trabajador en variable descartable .

El texto mantiene el período clásico ( 1 de octubre al 30 de abril ), pero habilita acuerdos para salir de esa ventana y, sobre todo, fraccionar las vacaciones en tramos no menores a 7 días . Además, incorpora una regla que me parece razonable: que el trabajador pueda gozar al menos una vez cada tres años vacaciones en temporada de verano .

Esto, bien instrumentado, puede ayudar a sectores con estacionalidad y a personas que prefieren acomodar su vida familiar. Pero ojo : si se convierte en “vacaciones a demanda del empleador”, perdimos el espíritu . La tradición del descanso anual no es un capricho: es salud, productividad y civilización .

El proyecto reafirma el esquema de “un mes por año” , pero redefine la base de cálculo: excluye conceptos no mensuales (como SAC y vacaciones) y fija topes, con un piso de que el tope no puede bajar del 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual .

Hasta ahí, técnica. Lo verdaderamente disruptivo es el camino que habilita: por convenio, sustituir indemnización por un “fondo o sistema de cese laboral” y, además, que la indemnización sea “la única reparación” y cierre reclamos extra laborales (salvo ilícitos penales).

Acá es donde digo lo que vengo diciendo: la reforma laboral, por sí sola, no genera un solo puesto de trabajo si no viene con inversión, crédito, previsibilidad y un plan productivo.

Si el mensaje social es “despedir es más barato y además se cierra la puerta a otros reclamos”, el efecto inmediato puede ser desconfianza. Y la desconfianza es el impuesto más caro.

Fondos de Asistencia Laboral (FAL): la idea puede servir, la ejecución decide

El proyecto crea Fondos de Asistencia Laboral financiados con una contribución mensual obligatoria del 3% de la base SIPA, destinados a cubrir obligaciones por extinción, con exclusión expresa del no registrado y con reglas de uso, carencia y control.

A la vez, ofrece un “premio” fiscal: reducción de 3 puntos de contribuciones patronales SIPA para empleadores dentro del régimen, con penalidad si incumplen.

Esto tiene lógica financiera: convertir el “cisne negro” del despido en un costo previsible. Pero no nos engañemos: si se transforma en ingeniería para licuar derechos o para “financializar” el vínculo laboral sin gobernanza clara, termina mal. Tradición no es inmovilidad: es cambiar sin destruir la confianza básica.

Modernizar es inevitable. La pregunta es para qué: si es para formalizar, atraer inversión y ordenar litigiosidad con reglas claras, bienvenido. Si es para “ajustar” sobre el eslabón más débil, será pan para hoy y conflicto para mañana. El país ya conoce ese libreto.

En el fondo, el trabajo es un pacto moral antes que jurídico: si el sistema le promete futuro al que se esfuerza, la economía respira; si le promete incertidumbre, se apaga.

Abogado. Especialista en trabajo y Magister en empleo e innovación judicial. Diplomatura en IA aplicada a la gestión en entornos digitales.