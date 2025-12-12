Reforma laboral: Federico Sturzenegger explicó los cambios en indemnizaciones, vacaciones y horas extras + Seguir en









El ministro de Desregulación aclaró aspectos de los temas más resonantes del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso. Además, destacó el concepto de "mutuo acuerdo" entre las partes.

Sturzenegger apeló a la noción del "mutuo acuerdo" entre el empleador y el empleado para el tema vacaciones y horas extras. Coloquio IDEA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a hablar de la reforma laboral enviada por el Ejecutivo al Senado. En esa línea, este viernes aclaró puntos clave relativos a los cambios en indemnizaciones, vacaciones y horas extras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de que el presidente Javier Milei firmara el proyecto que envió al Congreso, desde la gestión libertaria salieron a explicar algunos de los aspectos más cuestionados de la iniciativa.

En esta ocasión, Sturzenegger apeló a la noción del "mutuo acuerdo" entre el empleador y el empleado tanto en el tema vacaciones como en las horas extras.

Reforma laboral: Federico Sturzenegger explicó los cambios en indemnizaciones, vacaciones y horas extras "La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo. Pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Lo deciden de mutuo acuerdo. La ley dice de octubre a abril y un mínimo de siete días, pero en tanto y en cuanto sea de mutuo acuerdo, que se pueda arreglar", explicó a Radio Mitre.

En un sentido similar, el ministro se refirió a las horas extras y mencionó la idea del "banco de horas" que puede tener un trabajador. "Las horas extras no se terminan, queda exactamente igual pero se instituyen también el banco de horas", señaló.





Además, agregó: "Si nos quedamos dos horas más, el empleador puede decir vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana" y subrayó que "así como hablamos de la flexibilización de las vacaciones, acá se trata de que también el empleador y el trabajador puedan diseñar una estructura más flexible". empleo industria reforma laboral trabajo actividad El funcionario sostuvo que la flexibilización en las vacaciones "es un poco lo que están pidiendo los jóvenes". Depositphotos Otro aspecto central es el de las indemnizaciones, sobre las que el funcionario dio cuenta de su objetivo: "El pago de la indemnización es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay", refirió sobre el sistema actual y siguió con que "el problema es que si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 (sueldos). Se genera una incertidumbre respecto al despido". En este aspecto, precisó que los cambios “buscan bajar esa incertidumbre". "Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre”, precisó. Federico Sturzenegger defendió la reforma laboral, confirmó puntos críticos para la CGT y aseguró que no toca derechos básicos El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este jueves la reforma laboral enviada al Senado, afirmó que no modifica derechos básicos y confirmó dos puntos centrales que cuestiona la CGT: la eliminación de la ultraactividad y la nueva prelación de convenios. A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que “estas últimas semanas ha habido mucha discusión sobre el tema laboral”, y que con el envío del proyecto al Senado ahora se pueden precisar sus puntos centrales. Subrayó que “Argentina tiene casi la mitad de sus trabajadores en la informalidad y no creamos empleo formal hace una década”, indicando que los más perjudicados son PYMES y jóvenes. Según explicó, el presidente Javier Milei le encomendó elaborar “un proyecto que estimule el empleo formal”, orientado a “más trabajo formal, menos litigio, más previsibilidad y menos cargas”, sin tocar “indemnización, aguinaldo, vacaciones o jornada de 8 horas”.