Cómo combatir la odontofobia en tiempos de pandemia

Dedico mi vida profesional y personal a implementar y generar la risa, tan terapéutica cuando disfrutamos de sentirla. Los beneficios de una carcajada genuina son múltiples: El corazón late más fuerte y la piel brilla mucho más. Al sonreír nuestro sistema inmune combate mejor virus y bacterias, se hace más fuerte como si hiciéramos abdominales sin darnos cuenta. Todo nuestro organismo necesita lindas carcajadas para funcionar mejor, está demostrado científicamente. Siendo que mi “lugar de trabajo” es ahí, en la boca, donde empieza la risa ¿qué más podría hacer para recuperar no solo la salud bucal sino además la sonrisa perdida?

Así es que cuando la pasta de impresión bucal entra en acción invito a mis pacientes a sonreír. De esta forma atraviesan el momento lo mejor posible y algo más. En la posición de sonrisa el material se endurece mucho más rápido sin sentir esas tan feas arcadas. Reírse en el lugar donde los dientes son protagonistas, lo considero obligado.

Pero el problema surgió cuando la pandemia se hizo presente y solo se nos permite atender urgencias programadas. Imagínense que quien tiene una urgencia dental definitivamente no la está pasando bien. Tiene dolor, tal vez infección, un diente fracturado, móvil o avulsionado, el labio partido, un hematoma, etc. En este caso a la odontofobia se le suma el malestar. Y como la situación apremia, la cita odontológica es inevitable. Entonces sucede que nos toca conocernos en estas condiciones. De pronto, la odontóloga pareciera bajar de una misión en el espacio, una astronauta de la NASA dispuesta a tratar esa dolencia y además con la misión de hacer sonreír. Menuda tarea me propuse en la vida, pero nunca pensé que me tocaría hacerlo en plena pandemia. Así es que aca estoy, con mi nave espacial estacionada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajando para que las sonrisas, aún tras los barbijos, sigan existiendo para siempre.

(*) Odontóloga general de niñxs y adultxs, e implantes. (M.N: 29321) (IG: @Dra.sabrinalerman)

Este artículo forma parte de la iniciativa “Escribir Alivia”, de Lili Ochoa De la Fuente. ¿De qué se trata? En su charla “Cerebro, corazón, pulmón y escritura”, Lili te Cuenta cómo la escritura alivia. Te invita a probar y a enviarle lo que escribas a ochoadelafuente@gmail.com